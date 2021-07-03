Италия показала, что может играть против сильных команд

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03 Июля 2021, 07:54,
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Сборная Италии после неуверенной игры с австрийцами показала себя с самой лучшей стороны на встрече с бельгийцами. Итоговый результат, а именно выход в полуфинал, оказался заслуженным, считает портал «Евро-Футбол.Ру».
Предвижу комментарии, поэтому сразу должен признать, что ошибся. Ранее я придерживался точки зрения, что сборная Италии не сможет пройти бельгийцев, но оказался не прав. Дисклеймер закончен, так что имеет смысл поделиться мыслями по матчу.
В целом прогноз по итоговому исходу не оправдался, однако мысли о том, как будет складываться матч, подтвердились. Бельгийцы не оставляли итальянцам свободных зон, лишив соперника основного козыря. Оба гола «Скуадры адзурры» пришли не от продуманных атак, а после отдельных эпизодов. В первом случае Вертонген зачем-то решил выходить из штрафной на дриблинге, а во втором – сказалось мастерство Инсинье, когда ему просто дали беспрепятственно пробить из-за пределов штрафной.
При этом итальянцы на удивление выглядели не слишком надёжно в обороне. Бельгийцы имели отличные шансы, чтобы сравнять счёт во втором тайме, но им не везло. Тем не менее в целом подопечные Роберто Манчини действовали лучше соперника, так что исход матча всё же логичный. Итальянцы смогли нейтрализовать среднюю линию бельгийцев, прежде всего, практически выключив де Брёйне. Лидер бельгийцев эпизодами проявлял себя, но лишь эпизодами. В итоге роль главного выдумщика взял на себя … 19-летний Докю, который, конечно, выглядел ярко, но странно было от него ждать, что он всё решит.
Сборная Италии после невнятного матча с австрийцами в поединке против бельгийцев наглядно показала, что может играть против топ-сборных. Теперь итальянцев ждут испанцы, и, пожалуй, именно «Скуадра адзурра» будет фаворитом матча. Подопечные Манчини выглядят намного более сбалансированной командой, чем испанцы, с которыми предстоит встретиться. Итальянцы сильнее и в атаке, и в защите, и даже в полузащите. Что могут противопоставить нестабильные испанцы – просто непонятно.
Пожалуй, именно после победы над бельгийцами итальянцев действительно можно считать претендентами на итоговую победу, хотя «Скуадра адзурра» и имеет некоторые сложности. В матче с бельгийцами растворился Иммобиле, что стало проблемой, так как впереди никто не цеплялся за мячи. Кроме того, очень важно, кто заменит Спинаццолу, который пока был едва ли не лучшим игроком итальянцев на Евро.
И всё же заслуженная победа на сильной командой Бельгии – это очень серьёзная заявка на итоговый успех. Тем более что подопечные Мартинеса наконец-то завелись и выкладывались, но даже этого им не хватило, что лишь доказывает силу итальянцев. Проблема итальянцев в том, что в финале с другой стороны, вероятно, будут англичане. В этом случае мы увидим парадоксальный матч, в котором Италия сыграет сама с собой прошлых версий. В игре британцев слишком легко увязнуть. Впрочем, самим англичанам ещё нужно выйти в хотя бы в полуфинал.
Так или иначе, сборная Италии показала свою силу. На этот раз подопечные Манчини не просто разнесли слабого соперника, а переиграли довольно сильного. Теперь уже можно мечтать о чемпионстве.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Сборная Италии, Сборная Бельгии
Итальянцы не умеют играть с топами пятое десятое, разуйте глаза только сборная Италии своей игрой показали что она являются одним из претендентов Кубок Европы (остальные спотыкались, неуверенно играли, побеждали с унылой атакующей игрой, теряли очки или вылетали с турнира на ровном месте при этом перепробывая разные схемы и тактики). Не одна сборная не показывала такую уверенную, яркую и и искрометную игру, второй претендент на титул прагматичные англичане малым ходом и по легкой тропинке наверное выйдут в финал на Уэмбли там и разгорится битва за трофей!...
Так и не понял что случилось с бельгийцами на этом евро. А Италия выдала отличный матч, ну первый тайм так точно. Наверное лучший на турнире.
CELTIC FROST, я же говорил, что как-нибудь объяснит. Пожалуйста, теперь Италия - фаворит ))
Ахахахаха, да да да, видно что у паренька всегда стоят рядом другие тапки, в которые он может быстро переобуться)
Если вылетят от Испании, то ждем статью "почему Италия еще не готова выигрывать турниры")
В журналистике таких называют "флюгер". Держит нос по ветру и ловит "хайп"