В Бельгии определились с будущим Роберто Мартинеса

|
05 Июля 2021, 09:15,
|
|
Стала известна судьба главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса после вылета с чемпионата Европы - 2020 на стадии 1/4 финала. «Красные дьяволы» потерпели поражение от сборной Италии со счетом 1:2.
«Роберто продолжит тренировать команду. У нас нет причин менять наставника», - приводит слова президента футбольной ассоциации страны Питера Боссарта Sporza.
Напомним, что испанский специалист занимает пост рулевого национальной команды Бельгии с 2016 года. Трудовое соглашение Мартинеса с «красными дьяволами» рассчитано до конца чемпионата мира-2022.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Бельгии, Роберто Мартинес