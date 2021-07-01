Кьеллини: «Мы очень уважаем Лукаку»

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини пообщался с журналистами перед матчем против Бельгии.

«Нам не нужна дополнительная мотивация для таких игр, адреналин всё сделает сам, как только мы выйдем на поле. Это будет матч между двумя сильными командами, решающее значение будут иметь детали.

Атака сборной Бельгии? Мы очень уважаем Лукаку, он провёл отличный сезон в «Интере» и стал ключевым игроком. Оскорбительно говорить только о Ромелу, когда в Бельгии есть огромное количество сильных футболистов», - приводит слова Кьеллини пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Бельгии и Италии состоится завтра, 2 июля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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