Де Брёйне может восстановиться к матчу с Италией

Медицинский штаб сборной Бельгии заявляет, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне имеет шансы восстановиться к матчу ¼ финала чемпионата Европы против сборной Италии, сообщает De Standaard.

Кевин де Брёйне получил травму лодыжки во вчерашнем матче против сборной Португалии и был заменен в самом начале второго тайма.

Помимо де Брёйне, во вчерашнем матче также травму получил капитан бельгийцев Эден Азар, по нему прогнозы медиков не такие утешительные, футболист точно не сыграет в пятницу.

Несмотря на травмы лидеров, сборная Бельгии в упорной борьбе переиграла сборную Португалии со счетом 1:0 и сумела преодолеть первый этап плей-офф чемпионата Европы.