ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Де Брёйне может восстановиться к матчу с Италией

28 Июня 2021, 17:13,
Медицинский штаб сборной Бельгии заявляет, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне имеет шансы восстановиться к матчу ¼ финала чемпионата Европы против сборной Италии, сообщает De Standaard.

Кевин де Брёйне получил травму лодыжки во вчерашнем матче против сборной Португалии и был заменен в самом начале второго тайма.

Помимо де Брёйне, во вчерашнем матче также травму получил капитан бельгийцев Эден Азар, по нему прогнозы медиков не такие утешительные, футболист точно не сыграет в пятницу.

Несмотря на травмы лидеров, сборная Бельгии в упорной борьбе переиграла сборную Португалии со счетом 1:0 и сумела преодолеть первый этап плей-офф чемпионата Европы.

0
Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России