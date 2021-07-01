Иммобиле: «Бельгия опытнее Италии, но наша команда полна энтузиазма»

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01 Июля 2021, 12:14,
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Центрфорвард сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о предстоящем поединке против национальной команды в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.
«Бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА. За эту сборную играют отличные футболисты, мы знаем об их громадном потенциале. Нужны играть против них осторожно и при этом пытаться остро атаковать.
Бельгия поопытнее нашей команды, но сборная Италии полна энтузиазма», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.
Матч Бельгия - Италия пройдет в Мюнхене 2 июля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Чиро Иммобиле