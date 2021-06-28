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Ачерби: «Если дать Лукаку полшанса, он забьёт»

28 Июня 2021, 23:41,

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби, вероятно, выйдет в центре обороны сборной Италии в матче 1/4 финала Евро-2020 против команды Бельгии и ее главной ударной силы - Ромелу Лукаку.

- Это фантастический форвард, который делал разницу в Серии А и сейчас отлично играет в сборной Бельгии, где есть Кевин де Брёйне, Эден Азар и многие другие яркие таланты. Это тот тип форварда, в которого всегда нужно цепляться зубами. Мы уже играли против него, но знаем, что если ему дать полшанса, он забьет.

Сборные Италии и Бельгии сыграют 2 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку, Франческо Ачерби
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