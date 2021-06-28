Ачерби: «Если дать Лукаку полшанса, он забьёт»

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби, вероятно, выйдет в центре обороны сборной Италии в матче 1/4 финала Евро-2020 против команды Бельгии и ее главной ударной силы - Ромелу Лукаку.

- Это фантастический форвард, который делал разницу в Серии А и сейчас отлично играет в сборной Бельгии, где есть Кевин де Брёйне, Эден Азар и многие другие яркие таланты. Это тот тип форварда, в которого всегда нужно цепляться зубами. Мы уже играли против него, но знаем, что если ему дать полшанса, он забьет.

Сборные Италии и Бельгии сыграют 2 июля.

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