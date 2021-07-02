Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале

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02 Июля 2021, 23:57,
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|31' Барелла Николо (0:1)
|44' Инсинье Лоренцо (0:2)
|(1:2) Лукаку Ромелу 45'
Во втором тайме Италия сначала продолжила в целом владеть инициативой, а бельгийцы временами показывали, как не надо распоряжаться голевыми моментами. Если прострел Шадли никто замкнуть не смог, то прострел Де Брёйне превратил в курьёз Лукаку, умудрившийся попасть в бедро Спинаццолы, которого тут же кинулись обнимать и целовать партнёры. У итальянцев добротный удар с дистанции наносил Инсинье – Куртуа не сплоховал. В районе семидесятой минуты случились две медицинские паузы. Вынужденно были заменены только что вышедший на поле Шадли и оступившийся Спинаццола, которого унесли на носилках.
После этих остановок играть в основное время оставалось, скажем так, десять плюс минут. У «красных дьяволов» дела в атаке не ладились, им сильно не хватало доведения ситуации до острых моментов. Докю в такой почти безнадёге взял игру на себя, сместился с левого фланга к центру и пальнул по уходящей траектории выше створа. Итальянцы уже отошли назад и довольно спокойно дообороняли свой минимальный перевес.Сборная Бельгии опять вылетела с Евро на стадии четвертьфинала, как и в 2016 году, а Италия теперь встретится с Испанией, которую пять лет назад выбила с континентального первенства в 1/8 финала.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Италии, Сборная Бельгии, евро-2020
Заголовок писал аматор! Что хочется сказать о матче. Не сдюжила Бельгия, а итальянцы красавцы. Все равны как на подбор. Сегодня Барелла, мотор команды, понравился, на поле везде пахал и гол красивый забил. Инсинье тоже исполнительское мастерство сегодня проявил, которое не всегда при нём. Бельгия была очень близка к ещё одному голу, уже не с пенальти, но, видимо, не судьба.
P.S. Спинаццолу безумно жаль, скорейшего ему выздоровления.
Без него будет сложно Италии. Чиро совсем выпал из игры, к сожалению.
сплошная невезуха у бельгийцев. столько моментов было отличных, и не реализовали ни один. итальянцы молодцы, достойны полуфинала как минимум. а бельгийцев жаль. очень симпатичная команда, и снова ни с чем осталась.
Замечательный матч - и по результату (для тиффози, конечно) , и по игре. Итальянцы действительно удивили в первом тайме, навязав свою игру. Бельгия играла получше, чем в прошлом матче и намного, но сильнейшему сегодня везло. В целом, матч равных соперников, хотя по составу итальянцы явно уступали сопернику. Желание победить сыграло свою роль .
Всех фанатов Адзурри с победой и спасибо Бельгии за такой матч! Forza!
Отличный матч!!!! Италию с победой, Бельгия во главе с великим топ форвардом Лукаку - домой отдыхать!
Этот сайт уже не будет прежним. Нам интереснее обсуждать непрофпригодность и желтушность нового героя - Андрея Центрова! а не матчи :D
Дааа, очередной шедевр от аналитика А. Центрова. А где ж ваша последовательность уважаемый???
ну, как бы в качестве тренера Манчини не очень-то и велик. По Мартинесу - согласен.
Может просто в бомжатнике все теряют тренерские навыки! А потом возраждаются! Витсель транзитом через Китай вернулся в большой футбол... Луческу до сих пор тренирует....
Эммери тоже тренирует и собирает трофеи после свинарника, отмылся наверное.
С помойки завоняло)))
Решили помойками померяться? :)))
Помойка это родина бомжей))
И свиней, а также их поклонников :)))
Нет, это родина немыьых бомжей с города на болоте!
Время отвечать за содеянное!)) Уважаемый аффтор, Андрей Центров, пжалста, поясни, как так Италия прошла в 1/2 финала, когда в вашем материале ей безапелляционно не оставлялось на это шансов?) (ни за кого в матче не болел, так как переживаю за старушку-Англию))
Ну ты же не расчитываешь, что он сейчас признается, что ничего не смыслит в футболе. Как-нибудь пояснит ))
да мне просто интересно - как)
Ну что же...это футбол...Бельгийцы должны винить самих себя...А итальянцы молодцы...перебегали...умотали...бельгийцев...заставили их нервничать...отсюда эта непруха.
С победой Италия!
Второй тайм каеф, конечно, как и от Швейцарии, думал Оливер 2 загубит игру плюс итальянцы борзо играют, не по счёту.. За 27 лет "глорства" такую Италию вижу впервые и не сказал бы, что нравится игра этой сборной вцелом. На прошлом Евро кайфовал от игры Конте, но чуть не повезло. Понравилось что наконец по счёту сыграли, не ломясь, во втором тайме. Вот если так с испанцами сыграют оба тайма-будет профит. Если с испанцами играть в атаку-проиграют. Испанцы очень результативны.
Ну и Кьеллини-олицетворение итальянцев, улыбка на грани фола, конечно. Как вот за них не болеть? Они же итак лучшие
ну вот и полуфинал
Forza!!!
пеналь вобще левый дали
И желтую не дали Витселю, руками размахиаал весь матч!
Заголовок ради хайпа?)
FORZA ITALIA!!!
На мой взгляд, это была игра двух равных соперников, только Италия держалась более уверенно. Судья не вполне соответствовал статусу матча, хотя и не допустил каких-то решающих ошибок, но нити игры временами терял. Интересно буде теперь почитать аналитику Андея Центрова о том почему вопреки его прогнозу итальянцы всё-таки в полуфинале. Forza Italia!
Спинаццоле здоровья!
Италия играет интересно и достаточно разнообразно, комбинационный футбол на уровне.
Но вот эта манера падать и корчиться в предсмертных муках при малейшем дуновении потока воздуха от пробегающего мимо соперника - портит все и ничего, кроме отвращения, не вызывает.
Жесть. конечно. как такие верзилы как Белотти и двухметровый Доннарумма валялись. Неймар позавидует)
Доннарумме вообще Оскара, практически несовместимую с жизнью травму на ходу придумал и сыграл :)))
А Лукаку укусил Рукаку, всегда говорил, что в когда надо решить исход серьезного матча, он исчезает на поле!!! Очень рад, чоо это убогая сборная вылетела нахрен!!! Лукаку не топ игрок!
Главная заслуга итальянцев - сумели полностью нейтрализовать Лукаку и Де Брюйне! Но у бельгийцев отлично смотрелся 19-летний парень из "Ренна" Доку. В концовке матча мог перевести игру в овертайм. Итальянцам повезло ( или - бельгийцам не повезло! ) в двух случаях во втором тайме, когда мяч просто обязан был побывать в их воротах. В любом случае полуфинал Италия - Испания будет ОГОНЬ!
Италия в первом тайме великолепно нагнула бельгийских гастеров! А во втором сыграли по счету, немного повезло, но бельгийцам дьяволски везло в 1/8 с Португалией!
Ждем статейку Центрова, что Италия еще не играла с серьезными командами на Евро)))
Так вот сыграла же. Видели. Норм.
Так ты ж и писал - Швейцария ни ап чем, Италия до первого серьёзного)
Сейчас напишет, что Бельгия это Швейцария))
Так то швейцария помнится 5-2 у этой бельгии выиграла не так давно..
Ну вот))
:D