Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале

Конкретно в Мюнхене чемпионат Европы-2020 завершался четвертьфиналом между Бельгией и Италией.

В четвертьфинале Евро оправдывать статус лидера мирового рейтинга бельгийцам предстояло против сборной Италии, не проигрывавшей тридцать один матч подряд. «Красные дьяволы», которых расхвалили донельзя, на первой стадии плей-офф переиграли Португалию в очень вязком и тягучем ключе, а «скуадре адзурре» пришлось попотеть в том числе в дополнительное время матча с Австрией.

Отчётный матч поактивней начали бельгийцы. Лукаку на правом полуфланге потанцевал перед Кьеллини и послал низовой мяч с закруткой в дальний угол – Доннарумма дотянулся. Но через несколько минут итальянцы перешли на свои любимые теперь атакующие рельсы. На тринадцатой минуте они забили гол усилиями Кьеллини и Бонуччи после подачи штрафного, но ВАР отменил это взятие ворот. Офсайд был как у переправившего мяч в сетку Бонуччи, так и у делавшего скидку Кьеллини.

В середине тайма бельгийцы провели отрезок у чужих ворот, когда Доннарумма вытащил приличные выстрелы Де Брёйне и Лукаку. Но итальянцы быстро перевели игру на противоположный участок поля, где спустя несколько ударов Барелла расстрелял цель из зоны правого инсайда после перехвата Верратти (0:1). Это не послужило для бельгийцев сильным пусковым толчком, в отличие от следующего гола, который блестяще исполнил издали в правую девятку Инсинье (0:2). Тут уже почти сразу Докю внедрился в чужую штрафную на левом полуфланге и получил локтем в бок от Ди Лоренцо. Пенальти по центру створа реализовал Лукаку (1:2).