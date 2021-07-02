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Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале

02 Июля 2021, 23:57,
Конкретно в Мюнхене чемпионат Европы-2020 завершался четвертьфиналом между Бельгией и Италией.
Протокол игры  
Бельгия 1:2 Италия
    31' Барелла Николо (0:1)
    44' Инсинье Лоренцо (0:2)
(1:2) Лукаку Ромелу 45'    
Куртуа Тибо Алдервейрельд Тоби Вермален Томас Вертонген Ян Мёнье Тома   69' (Мертенс Дрис (   69') Тилеманс Юри   21'   69' (Шадли Насер (   69' Прат Деннис   73') Витсель Аксель Азар Торган Де Брёйне Кевин Докю Жереми Лукаку Ромелу
Запасные: Селс Матц Денайер Джейсон Бентеке Кристиан Бачуайи Миши Карраско Янник Камински Томас Боята Дедрик Дендонкер Леандер Троссар Леандро
Доннарумма Джанлуиджи Ди Лоренцо Джованни Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо Спинаццола Леонардо   79' (Берарди Доменико (   79'   90') Барелла Николо Жоржиньо II Верратти Марко   20'   74' (Белотти Андреа (   74') Кьеза Федерико   90' (Толой Рафаэл (   90') Иммобиле Чиро   74' (Кристанте Бриан (   74') Инсинье Лоренцо   79' (Эмерсон Палмиери (   79')
Запасные: Сиригу Сальваторе Пессина Маттео Мерет Алекс Локателли Мануэль Бернардески Федерико Бастони Алессандро Ачерби Франческо
02 июля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
В четвертьфинале Евро оправдывать статус лидера мирового рейтинга бельгийцам предстояло против сборной Италии, не проигрывавшей тридцать один матч подряд. «Красные дьяволы», которых расхвалили донельзя, на первой стадии плей-офф переиграли Португалию в очень вязком и тягучем ключе, а «скуадре адзурре» пришлось попотеть в том числе в дополнительное время матча с Австрией.
Отчётный матч поактивней начали бельгийцы. Лукаку на правом полуфланге потанцевал перед Кьеллини и послал низовой мяч с закруткой в дальний угол – Доннарумма дотянулся. Но через несколько минут итальянцы перешли на свои любимые теперь атакующие рельсы. На тринадцатой минуте они забили гол усилиями Кьеллини и Бонуччи после подачи штрафного, но ВАР отменил это взятие ворот. Офсайд был как у переправившего мяч в сетку Бонуччи, так и у делавшего скидку Кьеллини.
В середине тайма бельгийцы провели отрезок у чужих ворот, когда Доннарумма вытащил приличные выстрелы Де Брёйне и Лукаку. Но итальянцы быстро перевели игру на противоположный участок поля, где спустя несколько ударов Барелла расстрелял цель из зоны правого инсайда после перехвата Верратти (0:1). Это не послужило для бельгийцев сильным пусковым толчком, в отличие от следующего гола, который блестяще исполнил издали в правую девятку Инсинье (0:2). Тут уже почти сразу Докю внедрился в чужую штрафную на левом полуфланге и получил локтем в бок от Ди Лоренцо. Пенальти по центру створа реализовал Лукаку (1:2).
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Во втором тайме Италия сначала продолжила в целом владеть инициативой, а бельгийцы временами показывали, как не надо распоряжаться голевыми моментами. Если прострел Шадли никто замкнуть не смог, то прострел Де Брёйне превратил в курьёз Лукаку, умудрившийся попасть в бедро Спинаццолы, которого тут же кинулись обнимать и целовать партнёры. У итальянцев добротный удар с дистанции наносил Инсинье – Куртуа не сплоховал. В районе семидесятой минуты случились две медицинские паузы. Вынужденно были заменены только что вышедший на поле Шадли и оступившийся Спинаццола, которого унесли на носилках.

После этих остановок играть в основное время оставалось, скажем так, десять плюс минут. У «красных дьяволов» дела в атаке не ладились, им сильно не хватало доведения ситуации до острых моментов. Докю в такой почти безнадёге взял игру на себя, сместился с левого фланга к центру и пальнул по уходящей траектории выше створа. Итальянцы уже отошли назад и довольно спокойно дообороняли свой минимальный перевес.Сборная Бельгии опять вылетела с Евро на стадии четвертьфинала, как и в 2016 году, а Италия теперь встретится с Испанией, которую пять лет назад выбила с континентального первенства в 1/8 финала.

Кирилл Иванцов

 

1
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Италии, Сборная Бельгии, евро-2020
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Комментарии (43)
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1
Super fanat
03 Июля 2021, 00:35

Заголовок писал аматор! Что хочется сказать о матче. Не сдюжила Бельгия, а итальянцы красавцы. Все равны как на подбор. Сегодня Барелла, мотор команды, понравился, на поле везде пахал и гол красивый забил. Инсинье тоже исполнительское мастерство сегодня проявил, которое не всегда при нём. Бельгия была очень близка к ещё одному голу, уже не с пенальти, но, видимо, не судьба.
P.S. Спинаццолу безумно жаль, скорейшего ему выздоровления.

0
Spirit
03 Июля 2021, 00:40

Без него будет сложно Италии. Чиро совсем выпал из игры, к сожалению.

1
pol-black
03 Июля 2021, 00:29

сплошная невезуха у бельгийцев. столько моментов было отличных, и не реализовали ни один. итальянцы молодцы, достойны полуфинала как минимум. а бельгийцев жаль. очень симпатичная команда, и снова ни с чем осталась.

7
Juventissimo
03 Июля 2021, 00:28

Замечательный матч - и по результату (для тиффози, конечно) , и по игре. Итальянцы действительно удивили в первом тайме, навязав свою игру. Бельгия играла получше, чем в прошлом матче и намного, но сильнейшему сегодня везло. В целом, матч равных соперников, хотя по составу итальянцы явно уступали сопернику. Желание победить сыграло свою роль .
Всех фанатов Адзурри с победой и спасибо Бельгии за такой матч! Forza!

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1
nevr75
03 Июля 2021, 00:27

Отличный матч!!!! Италию с победой, Бельгия во главе с великим топ форвардом Лукаку - домой отдыхать!

0
Pal Pay
03 Июля 2021, 00:23

Этот сайт уже не будет прежним. Нам интереснее обсуждать непрофпригодность и желтушность нового героя - Андрея Центрова! а не матчи :D

3
SANDR-GREEN
03 Июля 2021, 00:20

Дааа, очередной шедевр от аналитика А. Центрова. А где ж ваша последовательность уважаемый???

0
fireland
03 Июля 2021, 00:16
Все по делу. Великий Манчини, полностью обыграл физрука Мартинеза. Остается только поаплодировать Федерации Бельгии - так бездарно угробить такое поколение игроков. Сначала, когда сборная была на пике, держали ноунэйма Вильмотса, а потом назначили середняка Мартинеза. Как итог - сильнейшее поколение, ничего не выиграло.
2
CELTIC FROST
03 Июля 2021, 00:18

ну, как бы в качестве тренера Манчини не очень-то и велик. По Мартинесу - согласен.

2
Spirit
03 Июля 2021, 00:21

Может просто в бомжатнике все теряют тренерские навыки! А потом возраждаются! Витсель транзитом через Китай вернулся в большой футбол... Луческу до сих пор тренирует....

3
Djin Green
03 Июля 2021, 00:24

Эммери тоже тренирует и собирает трофеи после свинарника, отмылся наверное.

0
Spirit
03 Июля 2021, 00:32

С помойки завоняло)))

0
Azymuth
03 Июля 2021, 00:25

Решили помойками померяться? :)))

0
Spirit
03 Июля 2021, 00:32

Помойка это родина бомжей))

0
Azymuth
03 Июля 2021, 00:34

И свиней, а также их поклонников :)))

0
Spirit
03 Июля 2021, 00:39

Нет, это родина немыьых бомжей с города на болоте!

6
CELTIC FROST
03 Июля 2021, 00:15

Время отвечать за содеянное!)) Уважаемый аффтор, Андрей Центров, пжалста, поясни, как так Италия прошла в 1/2 финала, когда в вашем материале ей безапелляционно не оставлялось на это шансов?) (ни за кого в матче не болел, так как переживаю за старушку-Англию))

4
sagittarius
03 Июля 2021, 00:18

Ну ты же не расчитываешь, что он сейчас признается, что ничего не смыслит в футболе. Как-нибудь пояснит ))

1
CELTIC FROST
03 Июля 2021, 00:20

да мне просто интересно - как)

4
jUMPER
03 Июля 2021, 00:13

Ну что же...это футбол...Бельгийцы должны винить самих себя...А итальянцы молодцы...перебегали...умотали...бельгийцев...заставили их нервничать...отсюда эта непруха.
С победой Италия!

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2
sly_Fellow
03 Июля 2021, 00:13

Второй тайм каеф, конечно, как и от Швейцарии, думал Оливер 2 загубит игру плюс итальянцы борзо играют, не по счёту.. За 27 лет "глорства" такую Италию вижу впервые и не сказал бы, что нравится игра этой сборной вцелом. На прошлом Евро кайфовал от игры Конте, но чуть не повезло. Понравилось что наконец по счёту сыграли, не ломясь, во втором тайме. Вот если так с испанцами сыграют оба тайма-будет профит. Если с испанцами играть в атаку-проиграют. Испанцы очень результативны.
Ну и Кьеллини-олицетворение итальянцев, улыбка на грани фола, конечно. Как вот за них не болеть? Они же итак лучшие

4
Pappa Carlo
03 Июля 2021, 00:13

ну вот и полуфинал
Forza!!!

3
Juve96
03 Июля 2021, 00:12

пеналь вобще левый дали

2
Spirit
03 Июля 2021, 00:19

И желтую не дали Витселю, руками размахиаал весь матч!

1
CELTIC FROST
03 Июля 2021, 00:11

Заголовок ради хайпа?)

0
Sergo
03 Июля 2021, 00:11

FORZA ITALIA!!!

6
sagittarius
03 Июля 2021, 00:11

На мой взгляд, это была игра двух равных соперников, только Италия держалась более уверенно. Судья не вполне соответствовал статусу матча, хотя и не допустил каких-то решающих ошибок, но нити игры временами терял. Интересно буде теперь почитать аналитику Андея Центрова о том почему вопреки его прогнозу итальянцы всё-таки в полуфинале. Forza Italia!
Спинаццоле здоровья!

1
Azymuth
03 Июля 2021, 00:11

Италия играет интересно и достаточно разнообразно, комбинационный футбол на уровне.
Но вот эта манера падать и корчиться в предсмертных муках при малейшем дуновении потока воздуха от пробегающего мимо соперника - портит все и ничего, кроме отвращения, не вызывает.

1
CELTIC FROST
03 Июля 2021, 00:17

Жесть. конечно. как такие верзилы как Белотти и двухметровый Доннарумма валялись. Неймар позавидует)

0
Azymuth
03 Июля 2021, 00:20

Доннарумме вообще Оскара, практически несовместимую с жизнью травму на ходу придумал и сыграл :)))

2
Spirit
03 Июля 2021, 00:06

А Лукаку укусил Рукаку, всегда говорил, что в когда надо решить исход серьезного матча, он исчезает на поле!!! Очень рад, чоо это убогая сборная вылетела нахрен!!! Лукаку не топ игрок!

2
redwhite1959
03 Июля 2021, 00:04

Главная заслуга итальянцев - сумели полностью нейтрализовать Лукаку и Де Брюйне! Но у бельгийцев отлично смотрелся 19-летний парень из "Ренна" Доку. В концовке матча мог перевести игру в овертайм. Итальянцам повезло ( или - бельгийцам не повезло! ) в двух случаях во втором тайме, когда мяч просто обязан был побывать в их воротах. В любом случае полуфинал Италия - Испания будет ОГОНЬ!

3
Spirit
03 Июля 2021, 00:04

Италия в первом тайме великолепно нагнула бельгийских гастеров! А во втором сыграли по счету, немного повезло, но бельгийцам дьяволски везло в 1/8 с Португалией!
Ждем статейку Центрова, что Италия еще не играла с серьезными командами на Евро)))

0
HG2017
03 Июля 2021, 00:05

Так вот сыграла же. Видели. Норм.

1
Sergo
03 Июля 2021, 00:09

Так ты ж и писал - Швейцария ни ап чем, Италия до первого серьёзного)

0
Spirit
03 Июля 2021, 00:07

Сейчас напишет, что Бельгия это Швейцария))

0
HG2017
03 Июля 2021, 00:09

Так то швейцария помнится 5-2 у этой бельгии выиграла не так давно..

0
Spirit
03 Июля 2021, 00:09

Ну вот))

2
Урзюм
03 Июля 2021, 00:02
Вонюче потно чмошно нигерская шайка лукак-макак, несмотря на помощь судьи, заслуженно вылетела из Евро, могут теперь у негров хоть в ногах валяться. Мерзейшая команда. Я искренне рад, что вылетели.
0
Pal Pay
03 Июля 2021, 00:16

:D

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