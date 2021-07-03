Бонуччи: «Сомнительный пенальти вернул Бельгию в игру»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над сборной Бельгии (2:1).

«Мы понимали, что у Бельгии очень качественная команда, они представляют огромную опасность в атаке. Мы вели со счётом 2:0 и доминировали на поле, но сомнительный пенальти вернул их в игру. Мы здорово оборонялись и в очередной раз доказали, что играем всем сердцем.

Мы можем продолжать мечтать, потому что сегодня победили. Испания – отличная команда, но мы не планируем останавливаться. Впереди два матча, самый сложный – ближайший.

Травма Спинаццолы? Он проводил отличный турнир, но я не сомневаюсь, что его есть кем заменить», - цитирует Бонуччи RAI Sport.

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