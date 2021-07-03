Бонуччи: «Сомнительный пенальти вернул Бельгию в игру»

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03 Июля 2021, 00:46,
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над сборной Бельгии (2:1).
«Мы понимали, что у Бельгии очень качественная команда, они представляют огромную опасность в атаке. Мы вели со счётом 2:0 и доминировали на поле, но сомнительный пенальти вернул их в игру. Мы здорово оборонялись и в очередной раз доказали, что играем всем сердцем.
Мы можем продолжать мечтать, потому что сегодня победили. Испания – отличная команда, но мы не планируем останавливаться. Впереди два матча, самый сложный – ближайший.
Травма Спинаццолы? Он проводил отличный турнир, но я не сомневаюсь, что его есть кем заменить», - цитирует Бонуччи RAI Sport.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи
Да, спорный. Судейское буквоедство. Но факт нарушения зафиксирован, а значит - пенальти. Смешнее всего, что Бельгия только с пенальти и забила =)