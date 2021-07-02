Гол-красавец Инсинье вывел Италию в полуфинал

Сборные Италии и Бельгии провели увлекательный четвертьфинал. Подопечные Мартинеса давили и пытались спасти, но «скуадра адзура» выстояла и удержала победный счёт.

В вечерний временной слот в пятницу определялся второй полуфиналист. Матч между сборными Бельгии и Италии ожидался с нетерпением, всё же это единственный поединок именно топ-сборных на стадии четвертьфинала. Накануне встречи фаворита было сложно назвать – итальянцы выглядели ярко, но поединок против австрийцев не слишком убедил, а бельгийцы и вовсе выглядели слишком скучно.

Игра началась на небольших скоростях, при этом бельгийцы выглядели интереснее. Сначала Доннарумма своевременным выходом из ворот опередил Лукаку, чтобы тот не оказался с ним один на один. Затем бельгийцы заработали угловой, который ни к чему не привёл. Позже форвард бельгийцев ещё и в офсайд залез. Первая серьёзная вылазка итальянцев завершилась голом, правда, ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

В середине тайма Доннарумма выручил итальянскую команду. Бельгийцы перехватили мяч и провели быструю контратаку – де Брёйне протащил мяч к чужой штрафной и бил с линии, но голкипер «скуадры адзурры» в красивом прыжке парировал удар. Вскоре подопечные Мартинеса провели ещё одну контратаку, и уже Лукаку с правого угла штрафной бил в дальний угол, но Доннарумма вновь выручил. Итальянцы ответили проходом Кьезы, который слева ворвался в штрафную и пробил, мяч попал в бельгийца и срикошетил в створ, но Куртуа был на месте.

По истечении получаса бельгийцы привезли себе гол. Вертонген решил вывести мяч на дриблинге вместо выноса и потерял его, отдав Верратти. Полузащитник сделал пас в штрафную, где Барелла обыграл двоих соперников и пробил впритирку с дальней штангой.

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Бельгийцы пытались активизироваться после пропущенного мяча, но толку из этого было мало. Подопечные Мартинеса владели мячом, но ничего извлечь из этого не могли. За пять минут до конца первого тайма итальянцы могли удвоить преимущество. Поле углового мяч отскочил к линии штрафной, откуда Кьеза бил в направлении угла, но немного не попал. Вскоре Иммобиле упустил шанс – после прострела слева он получил мяч почти во вратарской, но пробить ему сразу не дали, а потом форвард держал футбольный снаряд, но так и не придумал, что с ним делать.

Тем не менее, на перерыв итальянцы могли уйти, ведя в два мяча. Инсинье слева сместился в центр, обыграл Тилеманса и красивым обводящим ударом пробил в дальний верхний угол. Даже высоченный Куртуа в прыжке не смог достать мяч. Однако бельгийцы тут же бросились в атаку, Докю слева ворвался в штрафную, пробросил мяч мимо ди Лоренцо, а тот толкнул оппонента, и арбитр назначил пенальти. Лукаку подошёл к точке и легко переиграл Доннарумму, сократив отставание. Тут же был дан свисток на перерыв.

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Второй тайм начался с удара Кьезы. Итальянец с линии штрафной в падении пробил, но в створ не попал. У бельгийцев был активен Докю, который вскоре вновь прошёл слева и опасно простреливал, но Доннарумма был на месте. Итальянцы ответили атакой, когда Жоржиньо упал в штрафной, и повтор зародил сомнение, что не без помощи соперника. Однако ни главный арбитр, ни его видеопомощники пенальти не увидели.

По истечении часа бельгийцы обязаны были сравнивать счёт. Докю разогнал атаку по левому флангу, покатил мяч в штрафную, а де Брёйне прострелил на дальний угол вратарской мимо Доннаруммы, и Лукаку надо было просто попасть в ворота с пары метров. Однако Спинаццола успел подставить ягодичную мышцу и спас свою команду. Вскоре ответили итальянцы. Сначала после передачи слева Спинаццола уже пытался пробить из пределов штрафной, но не попал в створ. Затем Инсинье бил из-за пределов штрафной, но Куртуа спас.

Вскоре итальянцам вновь повезло. Шадли ворвался в штрафную слева и делал передачу, мяч летел через вратарскую, но Лукаку не дотянулся головой, а Азар чуть пробежал, и не смог переправить футбольный снаряд в цель. Интересно, что итальянцы не пытались закрыться, что давало возможности «красным дьяволам» порой проводить быстрые атаки. Ближе к концу матча обе команды потеряли игроков из-за травм. Сначала бельгийцам пришлось менять Шадли, который сам вышел на замену, а затем уже итальянцы лишились Спинаццолы.

За семь минут до конца основного времени едва Докю не забил красивый гол. Он слева сместился в центр, обыграл по ходу троих соперников и бил в дальнюю «девятку», но чуть не попал в створ. В концовке основного времени итальянцы все же прижались к воротам, а подопечные Мартинеса пытались раскачать оборону.

В итоге в полуфинал вышла сборная Италия, которой теперь предстоит матч с испанцами. Как известно, поединок пройдёт в Лондоне.