​Тренер «Бенфики»: «Спартак» может пройти дальше»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш дал пресс-конференцию перед ответным матчем против «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой игре в Москве «Бенфика» отпраздновала победу со счётом 2:0.

«Спартак» проиграл первый матч, но сохраняет шансы на проход дальше. Постараемся не допустить этого», - высказался Жезуш.

«Руй Витория? Я надеюсь, что он будет продолжать работать в «Спартаке» и выиграет все трофеи в России. Это важно для португальского футбола», - сказал тренер «Бенфики».

Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» начнётся во вторник, 10 августа, в 20:00 по Москве.