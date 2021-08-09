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Лига чемпионов

​Тренер «Бенфики»: «Спартак» может пройти дальше»

09 Августа 2021 • 17:39 Комментировать
Бенфика
...
Спартак Москва
1.45 4.60 6.90
10.08 22:00
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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш дал пресс-конференцию перед ответным матчем против «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой игре в Москве «Бенфика» отпраздновала победу со счётом 2:0.

«Спартак» проиграл первый матч, но сохраняет шансы на проход дальше. Постараемся не допустить этого», - высказался Жезуш.

«Руй Витория? Я надеюсь, что он будет продолжать работать в «Спартаке» и выиграет все трофеи в России. Это важно для португальского футбола», - сказал тренер «Бенфики».  

Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» начнётся во вторник, 10 августа, в 20:00 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Жорже Жезуш Руй Витория
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