Мор дал прогноз на матч «Бенфика» - «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об ответном поединке между лиссабонской «Бенфикой» и «красно-белыми» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Мой прогноз - тотал «Спартака» больше 1 мяча. Считаю, что голов будет много. Всем болельщикам «Спартака» удачи и терпения», - передает слова Мора «Рейтинг Букмекеров».

В первом поединке, состоявшемся в Москве на «Открытие Арене», бала зафиксирована победа «Бенфики» со счетом 2:0.

Ответная игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.