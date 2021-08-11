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Лига чемпионов

«Красно-белое» прощание с Лигой чемпионов: кто был худшим игроком «Спартака» в ответной игре с «Бенфикой»

11 Августа 2021 • 00:23 Комментировать
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
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Настолько без шансов, что даже комментариев не находится. Руй Витория обещал некий хитрый план и борьбу до последнего, а на деле мы увидели вялое катание мяча на протяжении 90 минут. И если бы «Бенфика» не взорвалась двумя голами, то сложно было бы вообще оценивать это зрелище. Статистика матча: владение мячом - 69:31, удары по воротам - 10:7, в створ - 1:3, угловые - 5:1.

Из-за кого же «красно-белые» так быстро завершили поход по Лиге чемпионов? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории. Только тем, которые на эту оценку наиграли, некоторых даже «заметить» на поле не получилось.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 4,5. Один удар в створ - два пропущенных гола, бывает и такое. Обвинять Максименко не стоит, но и удар Мариу подходил под сейв, и других классных спасений мы от Саши не увидели.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - 7,0. Кому можно сказать спасибо за этот матч, так это Джикии. Два героических подката спасли «Спартак» от больших проблем, Георгий по сути прерывал голевые передачи. А ещё у Джикии в активе 4 отбора и 3 заблокированных удара.

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САМУЭЛЬ ЖИГО - 6,0. Француз тоже не заслужил порицания, даже несмотря на автогол. Рамуша Самуэль вязал очень мощно, все эпизоды доигрывал самоотверженно, хотя нередко получал по ногам. В итоге собрал 4 отбора и 4 перехвата.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ - 4,0. А дальше куда хуже. Рассказов опять проиграл фланг Алехандро Гримальдо. Ни вперёд не бегал, ни обостряющие передачи испанцу не мешал делать. В итоге Гримальдо дважды начал перспективное наступление, разогнал первую голевую атаку.

АЙРТОН - 3,5. Удивительно было наблюдать оборонительные действия Айртона в первом тайме. Дважды удачно сыграл в подкате. Но во второй половине всё встало на свои места. Опять тотальная несобранность. Упустил Яремчука в моменте со вторым голом, потерял Гонсалвеша, прострелившего на первый.

РОМАН ЗОБНИН - 3,5. Понять пользу от нахождения Романа Зобнина на поле не получилось за все 90 минут.

НАИЛЬЯ УМЯРОВ - б/о. Издали приложился Умяров, на перехвате один раз сыграл, вот и всё на этом. Сыграл слабо, но этого даже для оценки маловато.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ - 4,5. Хитрый ход, обещанный Виторией. Заряженным на борьбу вышел Александр Ломовицкий, но так и потерялся на португальских просторах. Трижды сфолил, получил жёлтую карточку, а с мячом встречался только на своей половине поля. Ну хоть своей цепкостью запомнился.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 3,5. Один из самых провальных матчей Ларссона в «красно-белой» футболке. Ни одной фирменной передачи, полное растворение на поле и загубленная на дриблинге контратака. А ещё Джордан проиграл 7 единоборств за мяч из 9.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - б/о. Сложно поставить оценку за 11 точных передач, но выделим заряженность Бакаева на обостряющие действия. Всегда старался играть на тоненького, жаль, так и не получилось вскрыть оборону «Бенфики».

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - 4,5. Аргентинец сегодня больше играл на оборону. Два отбора и перехват в его активе. Впереди нагнетать получалось куда хуже - выиграна ровно половина единоборств (6 из 12), а хорошей скидки или продолжения атаки вообще ни разу не создано.

АЛЕКС КРАЛ - б/о

РЕЗИУАН МИРЗОВ - б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ - б/о.

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