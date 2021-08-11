Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 279 Комментарии
Лига чемпионов

​Украинец из «Бенфики» высказался о «Спартаке»

11 Августа 2021 • 17:45 Комментировать
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Форвард Роман Яремчук, который не так давно стал футболистом «Бенфики», высказался о «Спартаке» после победы своей команды в квалификации Лиги чемпионов.

Стоит напомнить, что «Спартак» не смог навязать «Бенфике» никакой борьбы, дважды уступив с одинаковым счётом 0:2.

Говоря об отсутствии борьбы в обоих матчах, Яремчук сказал «Спорт-Экспрессу», что ему сложно ответить на вопрос, почему так получилось.

«У «Спартака» сейчас новый тренер, команде нужно время, чтобы привыкнуть к тому футболу, который он ставит. По щелчку пальцев ничего не делается. Считаю, что у «Спартака» всё будет хорошо», - поделился своими мыслями Яремчук.

Стоит добавить, что теперь «Спартак» будет представлять Россию на групповой стадии Лиги Европы. Матчи пройдут осенью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Роман Яремчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
17:45 · Лига чемпионов
​Украинец из «Бенфики» высказался о «Спартаке»
17:15 · Лига чемпионов
Фабрегас: «Будем много работать, чтобы пройти «Шахтёр»
17:12 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Бенфики» Шаффер: «Спартаку» не стоит сильно переживать. Я давно не видел настолько мощную «Бенфику» эксклюзив
13:36 · Лига чемпионов
Кирьяков - о выступлении «Спартака» в ЛЧ: «Безнадёжное зрелище» 1 эксклюзив
12:31 · Лига чемпионов
«Результат говорит сам за себя»: Джикия прокомментировал вылет «Спартака» из Лиги чемпионов
12:08 · Лига чемпионов
«Бенфика» после победы над «Спартаком» переименовала «Твиттер» в честь украинца Яремчука фото
10:18 · Лига чемпионов
Бубнов: «Противостояние «Спартак» - «Бенфика» указало, где по уровню в Европе находится наш футбол»
09:34 · Лига чемпионов
Как «Спартак» проиграл в Лиссабоне - видео 1 видео
09:15 · Россия. Премьер-лига
Витория проиграл 4 из 5 матчей в качестве наставника «Спартака» 1
08:38 · Лига чемпионов
«Спартак» продлил безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до семи матчей 1
02:02 · Лига чемпионов
Челси - Вильярреал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:39 · Лига чемпионов
Витория: «С задачей в обороне справились, сумели закрыть фланговые зоны» 1
00:33 · Лига чемпионов
Зарема: Пусть игру с «Бенфикой» прокомментирует беглый спортивный директор 4
00:18 · Лига чемпионов
Айртон: «Нужно прибавлять, причем всем игрокам и в линии атаки, и в линии обороны» 1
10 Августа
23:57 · Лига чемпионов
«Спартак» вышел в групповой турнир Лиги Европы, его ждут 6 матчей 8
Все новости
Рекомендуем
 