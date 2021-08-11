​Украинец из «Бенфики» высказался о «Спартаке»

Форвард Роман Яремчук, который не так давно стал футболистом «Бенфики», высказался о «Спартаке» после победы своей команды в квалификации Лиги чемпионов.

Стоит напомнить, что «Спартак» не смог навязать «Бенфике» никакой борьбы, дважды уступив с одинаковым счётом 0:2.

Говоря об отсутствии борьбы в обоих матчах, Яремчук сказал «Спорт-Экспрессу», что ему сложно ответить на вопрос, почему так получилось.

«У «Спартака» сейчас новый тренер, команде нужно время, чтобы привыкнуть к тому футболу, который он ставит. По щелчку пальцев ничего не делается. Считаю, что у «Спартака» всё будет хорошо», - поделился своими мыслями Яремчук.

Стоит добавить, что теперь «Спартак» будет представлять Россию на групповой стадии Лиги Европы. Матчи пройдут осенью.