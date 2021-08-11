Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 223 Комментарии
Лига чемпионов

«Спартак» продлил безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до семи матчей

11 Августа 2021 • 08:38 Комментировать (1)
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Московский «Спартак» потерпел неудачу в ответном поединке против португальский «Бенфики» в ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. «Красно-белые» на выезде потерпели поражение со счетом 0:2 и вылетели из турнира.

Стоит отметить, что московская команда продлила свою безвыигрышную серию в самом престижном еврокубке до семи матчей.

«Спартак» уступил лиссабонским «орлам» по сумме двухматчевого противостояния со счетом 0:4. «Бенфика» прошла в раунд плей-офф квалификации, а подопечные Руя Витории получили путевку в групповой этап Лиги Европы.

Ранее стала известна реакция «Зенита» на вылет «Спартака».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Pasha-kuraev@gmail.com
11 Августа 2021 в 09:18
что вы хотите от такого Спартака, все ожидаемо.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
10:18 · Лига чемпионов
Бубнов: «Противостояние «Спартак» - «Бенфика» указало, где по уровню в Европе находится наш футбол»
09:34 · Лига чемпионов
Как «Спартак» проиграл в Лиссабоне - видео видео
09:15 · Россия. Премьер-лига
Витория проиграл 4 из 5 матчей в качестве наставника «Спартака» 1
08:38 · Лига чемпионов
«Спартак» продлил безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до семи матчей 1
02:02 · Лига чемпионов
Челси - Вильярреал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:39 · Лига чемпионов
Витория: «С задачей в обороне справились, сумели закрыть фланговые зоны»
00:33 · Лига чемпионов
Зарема: Пусть игру с «Бенфикой» прокомментирует беглый спортивный директор 4
00:18 · Лига чемпионов
Айртон: «Нужно прибавлять, причем всем игрокам и в линии атаки, и в линии обороны» 1
10 Августа
23:57 · Лига чемпионов
«Спартак» вышел в групповой турнир Лиги Европы, его ждут 6 матчей 6
23:16 · Лига чемпионов
Как Головин открыл счёт мячам в Лиге чемпионов в составе «Монако» - видео видео
23:08 · Лига чемпионов
ПСВ стал следующим соперником для «Спартака» либо «Бенфики»
22:21 · Лига чемпионов
Головин забил «Спарте» и был заменён из-за повреждения
22:07 · Лига чемпионов
Витория прокомментировал выбор состава на матч с «Бенфикой»
21:30 · Лига чемпионов
«Бенфика» - «Спартак» - 2:0 (закончен) 26
20:49 · Лига чемпионов
«Бенфика» и «Спартак» назвали стартовые составы
Все новости
Рекомендуем
 