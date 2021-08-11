«Спартак» продлил безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до семи матчей

Московский «Спартак» потерпел неудачу в ответном поединке против португальский «Бенфики» в ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. «Красно-белые» на выезде потерпели поражение со счетом 0:2 и вылетели из турнира.

Стоит отметить, что московская команда продлила свою безвыигрышную серию в самом престижном еврокубке до семи матчей.

«Спартак» уступил лиссабонским «орлам» по сумме двухматчевого противостояния со счетом 0:4. «Бенфика» прошла в раунд плей-офф квалификации, а подопечные Руя Витории получили путевку в групповой этап Лиги Европы.

Ранее стала известна реакция «Зенита» на вылет «Спартака».