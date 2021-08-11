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Лига чемпионов

Айртон: «Нужно прибавлять, причем всем игрокам и в линии атаки, и в линии обороны»

11 Августа 2021 • 00:18 Комментировать
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
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Защитник «Спартака» Айртон подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Конечно, было тяжело, мы старались, делали все возможное. Здесь не только про атаку нам нужно говорить, в обороне нас тоже не хватило, так что факт очевиден, нужно прибавлять, причем всем игрокам и в линии атаки, и в линии обороны. Это Лига чемпионов, это игры высокого уровня.

Напомним, что «Спартак» и в первом матче в Москве также пропустил два безответных гола и выбыл из Лиги чемпионов. «Красно-белые» попали в групповой турнир Лиги Европы.

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Спартак Москва Айртон
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