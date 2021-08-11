Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 222 Комментарии
Лига чемпионов

«Зенит» потроллил «Спартак» после вылета москвичей из ЛЧ фото

11 Августа 2021 • 08:14 Комментировать (10)
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

«Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и покинул турнир. Петербургский «Зенит», который считается принципиальным соперником «красно-белых», с сарказмом отреагировал на неудачу москвичей.

«Футбол, который пошел не по плану», - гласит сообщение в англоязычном твиттер-аккаунте «сине-бело-голубых».

Напомним, что в первом матче, состоявшемся на «Открытие Арене», подопечные Руя Витории также уступили со счетом 0:2. Теперь «Спартак» выступит в Лиге Европы, а «Бенфика» сыграет против ПСВ в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (10)
Регистрация
Рейтинг комментариев
White_Shark
11 Августа 2021 в 10:32
Гораздо круче потроллила одна группа в сети, которая разместила баннер с рожами игроков спартака и подписью "Ни одного поражения в Лиге Чемпионов сезона 21/22. Респект! Спасибо за сезон!"
Spirit
11 Августа 2021 в 10:53
белая крыса и здесь уже отметилась))) Лудогорец лучше вспомни сапог конский))
Id343572846
11 Августа 2021 в 09:44
Бенфика может и Зенит также раскатать, это классный евроклуб, в отличии от РПЛ...
Kosiagin58
11 Августа 2021 в 09:23
Посмотрим как вы играть будете. У вас там чуть ли не пол состава сборной Бразилии.
Ale10JUFC
11 Августа 2021 в 09:15
Не болельщик СМ или Зенита , но такого рода отношение официальных сторон клубов к друг другу одной страны просто непонятно.
SpaM
11 Августа 2021 в 08:55
Так бомжи ведь уже играли с Бенфикой и получили 0-3. Так что 0-2 да, не по плану зенита))). А впрочем посмотрим, сможете ли вы удивить нас чем-то сами, кроме 1 из 18 прошлого года)))).
Spirit
11 Августа 2021 в 10:54
таких слабых соперников как Лацио и Брюгге может и не быть в этом сезоне)))
Dimonorunov
11 Августа 2021 в 08:38
А я думал мы в одной стране живем в России? или не так газпромовские небожители?
Kosiagin58
11 Августа 2021 в 09:28
Питер у нас в параллельном мире живёт. Как и все выходцы оттуда.
Don sangre
11 Августа 2021 в 08:37
Посмотрим как у вас получится ....
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
10:18 · Лига чемпионов
Бубнов: «Противостояние «Спартак» - «Бенфика» указало, где по уровню в Европе находится наш футбол»
09:34 · Лига чемпионов
Как «Спартак» проиграл в Лиссабоне - видео видео
09:15 · Россия. Премьер-лига
Витория проиграл 4 из 5 матчей в качестве наставника «Спартака» 1
08:38 · Лига чемпионов
«Спартак» продлил безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до семи матчей 1
02:02 · Лига чемпионов
Челси - Вильярреал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:39 · Лига чемпионов
Витория: «С задачей в обороне справились, сумели закрыть фланговые зоны»
00:33 · Лига чемпионов
Зарема: Пусть игру с «Бенфикой» прокомментирует беглый спортивный директор 4
00:18 · Лига чемпионов
Айртон: «Нужно прибавлять, причем всем игрокам и в линии атаки, и в линии обороны» 1
10 Августа
23:57 · Лига чемпионов
«Спартак» вышел в групповой турнир Лиги Европы, его ждут 6 матчей 6
23:16 · Лига чемпионов
Как Головин открыл счёт мячам в Лиге чемпионов в составе «Монако» - видео видео
23:08 · Лига чемпионов
ПСВ стал следующим соперником для «Спартака» либо «Бенфики»
22:21 · Лига чемпионов
Головин забил «Спарте» и был заменён из-за повреждения
22:07 · Лига чемпионов
Витория прокомментировал выбор состава на матч с «Бенфикой»
21:30 · Лига чемпионов
«Бенфика» - «Спартак» - 2:0 (закончен) 26
20:49 · Лига чемпионов
«Бенфика» и «Спартак» назвали стартовые составы
Все новости
Рекомендуем
 