«Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и покинул турнир. Петербургский «Зенит», который считается принципиальным соперником «красно-белых», с сарказмом отреагировал на неудачу москвичей.

«Футбол, который пошел не по плану», - гласит сообщение в англоязычном твиттер-аккаунте «сине-бело-голубых».

Напомним, что в первом матче, состоявшемся на «Открытие Арене», подопечные Руя Витории также уступили со счетом 0:2. Теперь «Спартак» выступит в Лиге Европы, а «Бенфика» сыграет против ПСВ в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Football that didn’t go according to plan pic.twitter.com/fZZkamc4aA