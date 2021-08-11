«Результат говорит сам за себя»: Джикия прокомментировал вылет «Спартака» из Лиги чемпионов

Московский «Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 0:2. Защитник «красно-белых» Георгий Джикия высказался о неудачном выступлении команды.

«Оцениваю игру как неудачную. Мы проиграли и не смогли пройти дальше. Они сильнее нас, результат говорит сам за себя», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

Спартаковцы проиграли «орлам» из Лиссабона с общим счетом 0:4 (0:2, 0:2). Теперь москвичи выступят в групповом этапе Лиги Европы, а «Бенфика» поборется с голландским ПСВ за выход в основную стадию Лиги чемпионов.