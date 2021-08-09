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Лига чемпионов

«Спартак» отправился в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

09 Августа 2021 • 12:04 Комментировать (2)
Бенфика
...
Спартак Москва
1.50 4.40 6.30
10.08 22:00
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Делегация московского «Спартака» вылетела в Лиссабон на ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». Об этом отрапортовала пресс-служба «красно-белых» в клубном инстаграм-аккаунте.

Напомним, что первый поединок, состоявшийся на прошлой неделе в Москве, завершился поражением подопечных Руя Витории со счетом 0:2.

Ответная встреча между командами пройдет на стадионе «Да Луш» во вторник, 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Победитель противостояния шагнет в раунд плей-офф квалификации, а проигравший получит путевку в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика
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Комментарии (2)
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Don sangre
09 Августа 2021 в 12:59
Свежа ннадежда но верится с трудом! Вокруг клуба бардак в игре голяк. Может и правда закончить еврокубковую баталию и сосредоточиться на РПЛ? Но надежда умирает последней....
HG2017
09 Августа 2021 в 12:48
Мы приехали, чтобы получить, чтобы получить, чтобы получить! Чтоб бенфике с крупным счётом слить, с крупным счётом слить, с крупным счётом слить!
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