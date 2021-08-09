«Спартак» отправился в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

Делегация московского «Спартака» вылетела в Лиссабон на ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». Об этом отрапортовала пресс-служба «красно-белых» в клубном инстаграм-аккаунте.

Напомним, что первый поединок, состоявшийся на прошлой неделе в Москве, завершился поражением подопечных Руя Витории со счетом 0:2.

Ответная встреча между командами пройдет на стадионе «Да Луш» во вторник, 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Победитель противостояния шагнет в раунд плей-офф квалификации, а проигравший получит путевку в Лигу Европы.