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Лига чемпионов

Жезуш: «Могли забить больше»

05 Августа 2021 • 00:37 Комментировать
Бенфика
...
Спартак Москва
10.08 22:00
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Наставник португальской «Бенфики» Жорже Жезуш дал комментарий после победы своей команды над «Спартаком» со счётом 2:0 в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Мы полностью контролировали игру и могли забить больше», - отметил португалец на послематчевой пресс-конференции. Тренер пока не может сказать, как именно сыграет его команда в ответной игре. Также Жезуш утверждает, что они c Виторией ненамеренно не пожали друг другу руки, и 67-летнему специалисту было вовсе не принципиально обыгрывать своего соотечественника.

Стоит напомнить, что ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне, на стадионе «Эштадиу да Луш».
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов Жорже Жезуш
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