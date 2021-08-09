Витория: Будем стараться изменить ситуацию в нашу пользу

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория на предматчевой пресс-конференции рассказал о противостоянии с «Бенфикой» за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Наставник «красно-белых» отметил, что в прошлом матче с португальцами его команда хорошо действовала в первом тайме, однако затем возникли трудности. Пропущенный гол подкосил уверенность игроков в себе, считает Витория. Впрочем, специалист уверен, что грядущий матч может получиться совсем иным, поскольку «Спартак» обладает достойным подбором исполнителей, недостатком которых можно назвать лишь отсутствие опыта игры в Лиге чемпионов.

Ответная встреча между «Бенфикой» и «Спартаком» состоится завтра в Лиссабоне в 22:00 по московскому времени.