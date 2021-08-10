Бывший нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Нуну Гомеш в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на ответный матч лиссабонской команды со «Спартаком».

Как вам текущее состояние «Бенфики»?

На мой взгляд, «Бенфика» сейчас действительно отличная команда. В распоряжении главного тренера есть отличные футболисты, так что у него есть много возможностей для ротации и экспериментов. Мы можем заметить, что клуб отлично начал сезон, выиграв в двух официальных матчах.

Есть ли в таком случае шансы у «Спартака»?

Я считаю, что «Бенфика» является фаворитом, потому что она выиграла в Москве 2:0, и я считаю, что «Спартаку» будет сложно забить три гола в Лиссабоне. В футболе может случиться все, но я думаю, что «Бенфика» - фаворит, потому что, на мой взгляд, у «Бенфики» более сильная команда, и у тренера больше возможностей выбрать лучший состав для этой игры.

Сергей Румянцев