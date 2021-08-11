Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оделился мнением по поводу вылета «Спартака» из Лиги чемпионов, а также о причинах провального старта сезона.

- В чем видите причины поражения от «Бенфики» по сумме двух встреч?

- Еще дома в исполнении «Спартака» была не игра, а полное безобразие. Команда вообще не готова играть. Не готова к старту сезона.

- Но ведь на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер «Спартак» забивал по четыре мяча и больше.

- Тогда была тренировка, а сейчас идут официальные соревнования. Готовность к сезону видна только по официальным матчам. А что мы увидели? «Спартак» проигрывает по всем параметрам. Футболисты не готовы ни командно, ни по отдельности. Тренер должен готовить как команду в целом, так и каждого игрока в частности. Он должен настраивать своих ребят на максимальную самоотдачу. Когда команда готова физически, в волевом и эмоциональном плане, тогда она представляет из себя коллектив. А у «Спартака» нет команды. «Красно-белые» безобразно играли в обороне, они не знали, как выходить в атаку, когда «Бенфика» их прессинговала. Поэтому они и не доходили до ворот соперника. Просто они не готовы к игре. И не надо обращать внимания на предсезонку. Там результаты ни о чем не говорят. Это всего лишь подготовка. Только когда ты получаешь предельное сопротивление от соперника и должен его преодолевать, тогда и становится видно, готов ты к сезону или нет. А этого сейчас не видно.

- Эту неготовность к матчам с «Бенфикой» видно по обеим встречам или были светлые моменты?

- После первой игры я сразу сказал, что «Спартак» не готов к сезону, и он проиграет второй матч.

- У «Спартака» постоянно меняется состав. Вчера, кажется, команда впервые играла таким составом. О чем это говорит?

- Как раз о неготовности. Тренер не знает, кто должен выходит на поле. Основной состав должен быть всегда. Он может меняться только частично, чтобы резерв усиливал игру. Но 90% костяка должно быть определено, и эти ребята должны быть готовы всегда. Это и есть одна из важнейших задач подготовки к сезону – определить основной состав.

- Сейчас вы не видите костяк?

- Он обычно бывает в голове у тренера. Если команда начинает разваливаться, то тренер не может понять, кого лучше ставить. Начинаются метания. «Спартак» сейчас болен. Обычно здоровый организм выздоравливает. Поправится ли «Спартак» мне сложно сказать.

- Что нужно сделать для выздоровления команды?

- Это надо внутри поставить точный диагноз. Я не знаю этого тренера, вижу только, что он не справился.

- Многие сетуют, что у «Спартака» нет усиления, и видят в этом одну из причин неудач. Вы как считаете?

- Нельзя на это все списывать. У команды есть обойма, и она должна быть готова к матчам. У нее может быть разный ресурс. Но мы видим полную неготовность к играм. Я сейчас не оцениваю состав «Спартака». У «Бенфики» он может быть лучше. Но те футболисты, которые есть в наличии у Витории, должны быть подготовлены к сезону. Надо готовить команду, а не сетовать на то, что кого-то не купили. Удастся усилиться, значит, вы будете еще сильнее. А мы видим, что «Спартак» играл ниже своего уровня. «Красно-белые» должны быть сопротивляемы, а этого мы не наблюдали. Вышел какой-то детский сад.

- Сейчас многие заговорили о том, что Витория не справился, и с ним нужно расставаться. Как долго он продержится в «Спартаке»?

- Не знаю, какие у него взаимоотношения внутри клуба. Но если тренер потерял уверенность и не управляет коллективом, тогда его надо менять. А если управляет, и у него есть уверенность, тогда пусть работает.

- У вас есть ощущение, что он управляет коллективом?

- Сложно это оценивать. Это надо знать внутри. А там бардак. Ни командой не управляют, ни клубом. За двадцать лет «Спартак» один раз стал чемпионом. Это смешно.

- Эта ситуация внутри клуба может влиять на футболистов?

- Команда - живой организм. Там же люди работают. Но он может заболеть. Чаще болеют слабые, а быстрее выздоравливают сильные. Все зависит от того, какой там подобрался коллектив. Есть группа волевых ребят – Джикия, Соболев. Есть ребята, которые могут собраться. Но мне сложно сказать, как у них складываются взаимоотношения с главным тренером. Не понимаю, почему ушел Попов, и почему поднялась такая паника. Те люди, которые находится внутри, должны на месте разобраться во всем. Главная задача – чтобы люди не расползлись по своим углам, как тараканы. Коллектив собирается исходя из общей цели и высокого уровня мотивации. Надо выигрывать, прикладывать 100% усилий. Тем более что для чемпионата России состав более чем нормальный.

Елена Григорьевская