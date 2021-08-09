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Лига чемпионов

Зобнин: На 80% мы уже завершили адаптацию

09 Августа 2021 • 21:30 Комментировать
Бенфика
...
Спартак Москва
1.45 4.60 6.90
10.08 22:00
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин во время пресс-конференции перед матчем с лиссабонской «Бенфикой» поделился соображениями о старте сезона.

На вопрос о том, почему команда не показывает игру, которая была во время предсезонки, футболист отметил, что этому есть несколько причин - активное обсуждение клуба в СМИ, приход нового главного тренера, не лучшее состояние определенных игроков. При этом Зобнин заявил, что процесс привыкания к новому наставника по большей части завершен. Также полузащитника спросили, почему в команде нет лидера. По мнению футболиста, в составе «красно-белых» хватает классных игроков, которые могут взять на себя инициативу.

Завтра в 22:00 по московскому времени «Спартак» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». Первая игра в Москве завершилась победой португальцев со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов Роман Зобнин
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