Зобнин: На 80% мы уже завершили адаптацию

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин во время пресс-конференции перед матчем с лиссабонской «Бенфикой» поделился соображениями о старте сезона.

На вопрос о том, почему команда не показывает игру, которая была во время предсезонки, футболист отметил, что этому есть несколько причин - активное обсуждение клуба в СМИ, приход нового главного тренера, не лучшее состояние определенных игроков. При этом Зобнин заявил, что процесс привыкания к новому наставника по большей части завершен. Также полузащитника спросили, почему в команде нет лидера. По мнению футболиста, в составе «красно-белых» хватает классных игроков, которые могут взять на себя инициативу.

Завтра в 22:00 по московскому времени «Спартак» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». Первая игра в Москве завершилась победой португальцев со счетом 2:0.