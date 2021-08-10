Рианчо: «У «Спартака» в сегодняшнем матче точно есть шанс»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «красно-белые» сыграют с «Бенфикой». Напомним, что первый матч закончился победой португальской команды со счетом 0:2.

Испанец отметил, что у «Спартака» есть шансы на выход в следующий раунд, несмотря на поражение и неудачную игру в первом матче. Он добавил, что футболистам «красно-белых» нужно сконцентрироваться и попытаться показать интенсивный футбол.

По его словам, у «Бенфики» много преимуществ перед ответной игрой, но он уверен, что вероятность победы есть, пишет Sport24.