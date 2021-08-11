Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» в гостях от португальской «Бенфики» (0:2).

«В футболе шансы всегда есть, даже если команды разного уровня и разной готовности, как по игре, так и по составу. Вчера у «Спартака» не получилось, просто потому что «Бенфика» на данный момент на голову сильнее «красно-белых». «Бенфика» разобралась со «Спартаком» без особого прикладывания усилий как в Москве, так и в Лиссабоне. Считаю, что португальская команда еще не в своих лучших кондициях, но и этого было достаточно. В данный момент нужно признать, что уровень чемпионатов России и Португалии пока разный. «Бенфика» - команда гораздо более высокого уровня, чем «Спартак».

Что касается разборок внутри клуба, футболисты - неглупые люди, они тоже это все читают и понимают. Они все это видят. Естественно, это не может повлиять на команду. Такие вещи всегда нужно оставлять внутри, руководство должно договариваться, чтобы футболисты этого всего не знали. Я думаю, что это, конечно, негативно сказывается», - сказал Кечинов.

«Бенфика» вышла в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, а «Спартак» отправился в Лигу Европы.