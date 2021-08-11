Бубнов: «Противостояние «Спартак» - «Бенфика» указало, где по уровню в Европе находится наш футбол»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от противостояния «красно-белых» и лиссабонской «Бенфики» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Российский клуб уступил португальскому гранду по сумме двух матчей со счетом 0:4 (0:2, 0:2).

«Это противостояние указало, где по уровню в Европе находится наш футбол. Борьбы не вышло вовсе. «Бенфика» выиграла, не напрягаясь», - передает слова эксперта Sportbox.

Таким образом, «Бенфика» шагнула в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов, где ее соперником будет голландский ПСВ. Что касается «Спартака», то подопечные Руя Витории сыграют в групповом этапе Лиги Европы.