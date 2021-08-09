Вериссимо: «Игра со «Спартаком» будет тяжёлой»

Защитник «Бенфики» Лукас Вериссимо рассказал о том, чего ждет от ответного матча со «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Во время предматчевой пресс-конференции футболист заявил, что игра обещает быть непростой, поскольку португальский клуб еще не набрал оптимальной формы на старте сезона. Тем не менее, 26-летний бразилец уверен, что он и его партнеры знают, что нужно сделать для выхода в групповой этап главного европейского турнира.

Необходимо напомнить, что первый матч, состоявшийся 4 августа в Москве, завершился победой «Бенфики» со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 числа в 22:00 по московскому времени.