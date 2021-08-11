Витория: «С задачей в обороне справились, сумели закрыть фланговые зоны»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Сегодня основной нашей задачей было сдержать соперника в плане обороны, особенно контролировать его фланги, которые в прошлом матче доставляли нам много проблем. Я уверен, что мы с этой задачей справились, сумели закрыть эти зоны. Что касается атаки, нам сегодня не хватило этого хладнокровия, возможно, которое очень необходимо в этих матчах. К тому же, как вы сами понимаете, сама ситуация была непростая перед началом матча, потому что у «Бенфики» уже было преимущество в два гола.