Заслуженный ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

- Какие у «Спартака» шансы пройти «Бенфику»?

- Никто сегодня не будет верить в то, что «Спартак» победит, если говорить честно. Но я не сомневаюсь в том, что психологический груз у «Спартака» после поражения в первом матче, упал. Над ним ничего не довлеет. Выиграть у «Бенфики» в Португалии невозможно. Даже если смотреть на показатели КПД в первом матче. «Спартак» сегодня должен выйти играть легко, для души. Если он будет настраиваться на то, чтобы усилить оборону и поставить впереди одного Соболева, выбрав защитный вариант игры, то он обязательно спалится. А если размашисто играть, в свою игру, бить по воротам при любой возможности, то команда может что-то сделать. Хоть показать, что они играть умеют.

- Мы увидим более смелый и раскрепощенный футбол, чем в первом матче?

- Я хочу увидеть от «Спартака» такую игру, когда они выйдут на поле без мандража и покажут красивый футбол. Пусть команда даже проиграет, потому что по своему состоянию и подбору игроков, москвичи, конечно, не сильнее португальцев. Но я хочу увидеть красивый футбол в их исполнении, чтобы стало понятно, что с приходом Витории команда находится на правильном пути, и ей просто необходимо время.

- Мозес и Промес остались в Москве и не помогут «Спартаку». Без них будет совсем тяжело?

- Один в поле не воин. В «Спартаке» всегда было много новых игроков, которые выходили, когда им представлялся шанс, и показывали добротную игру. Если «Спартак» сегодня выйдет играть в легкий футбол, думаю, он заполнит бреши, которые образовались от потери этих ребят. Надо настраиваться на то, что мы увидим красивый футбол, пусть и не избежим поражения.

- Сейчас в команде есть лидеры, которые могут повести за собой?

- Нет. Причем давно. Ни одного игрока они не могут взять такого, который может повести за собой. Тренер орет от бровки, но его не слышат в этой суматохе, поэтому нужен лидер на поле, который будет руководить командой и ее игрой.

- Джикия на эту роль не подходит?

- Пока никто не подходит.

- У «Спартака» в последнее время вообще нет стабильного состава. Видите в этом проблему?

- Не вижу. Пришел новый тренер, который просматривает футболистов и старается разглядеть в каждом то, что он хочет видеть. Он работал в Португалии и привык к тому, что там через одного талантливые ребята: или технари или скоростные, и все понимают футбол. Поэтому оттуда покупают много игроков. Это большая школа.

- Есть ли у вас кредит доверия к Витории? Писали, что если сегодня случится поражение, то он может даже не вернуться из Португалии.

- Он сам на себе крест что ли поставит? Думаю, он не сможет там остаться. У него контрактные обязательства. Он же не сумасшедший, чтобы платить неустойку из своего кармана.

- То есть, вы ему пока доверяете?

- Пока я вижу и понимаю то, что он хочет сделать с командой, я смотрю на него с надеждой.

Елена Григорьевская