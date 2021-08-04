«Спартак» шесть матчей подряд не побеждает в ЛЧ

«Спартак» на своём поле проиграл «Бенфике» со счётом 0:2, в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Последний раз московская команда побеждала в этом турнире в сезоне 2017/18, переиграв на групповом этапе испанскую «Севилью» (5:1). После этого было поражение от тех же андалусийцев (1:2), ничья c «Марибором» (1:1) и поражение от «Ливерпуля» (0:7). В следующем сезоне «Спартак» в третьем квалификационном раунде сражался c ПАОКом, где в двух матчах так и не сумел победить соперника (0:0, 2:3). Таким образом, «красно-белые» не знают вкуса победы в ЛЧ уже четыре года.

Исправить эту нерадостную статистику российский клуб сможет 10 августа в ответной игре против португальцев.