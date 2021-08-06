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Лига чемпионов

Орлов: Самая большая проблема «Спартака» - Джикия и Жиго

06 Августа 2021 • 22:30 Комментировать
Бенфика
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Спартак Москва
1.50 4.40 6.30
10.08 22:00
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Российский спортивный журналист Геннадий Орлов поделился мнением относительно поединка отборочного раунда Лиги чемпионов между командами «Спартака» и «Бенфики». Напомним, в этом состязании москвичи проиграли со счётом 0:2.

«Спартак» выглядел достойно в матче против «Бенфики», но мог проиграть и 0:5», - сказал Геннадий Сергеевич в эфире «Эхо Москвы». Также специалист упомянул, что Георгий Джикия и Самуэль Жиго являются самыми слабыми футболистами «красно-белых» и, что надо было покупать защитников получше, при том, что деньги y московской команды были.

Ответная игра между командами, где окончательно решится, кто пройдет в следующий раунд Лиги чемпионов состоится в Португалии 10 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Геннадий Орлов Лига Чемпионов
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