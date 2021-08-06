Орлов: Самая большая проблема «Спартака» - Джикия и Жиго

Российский спортивный журналист Геннадий Орлов поделился мнением относительно поединка отборочного раунда Лиги чемпионов между командами «Спартака» и «Бенфики». Напомним, в этом состязании москвичи проиграли со счётом 0:2.

«Спартак» выглядел достойно в матче против «Бенфики», но мог проиграть и 0:5», - сказал Геннадий Сергеевич в эфире «Эхо Москвы». Также специалист упомянул, что Георгий Джикия и Самуэль Жиго являются самыми слабыми футболистами «красно-белых» и, что надо было покупать защитников получше, при том, что деньги y московской команды были.

Ответная игра между командами, где окончательно решится, кто пройдет в следующий раунд Лиги чемпионов состоится в Португалии 10 августа.