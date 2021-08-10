«Спартак» вышел в групповой турнир Лиги Европы, его ждут 6 матчей

Московский «Спартак» не смог удивить болельщиков хорошим результатом в ответном матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». Как и в московском матче шесть дней назад, команда Руя Витории пропустила два безответных гола в Лиссабоне и на этом завершила свои выступления в главном еврокубковом турнире. Ворота Александра Максименко поразили Жоау Мариу и новичок «орлов» Роман Яремчук.

«Спартак» получает путевку в групповой турнир Лиги Европы. Россию в Лиге чемпионов будет представлять только «Зенит», который напрямую пробился в осеннюю часть соревнований.