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Лига чемпионов

«Спартак» вышел в групповой турнир Лиги Европы, его ждут 6 матчей

10 Августа 2021 • 23:57 Комментировать (3)
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
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Московский «Спартак» не смог удивить болельщиков хорошим результатом в ответном матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». Как и в московском матче шесть дней назад, команда Руя Витории пропустила два безответных гола в Лиссабоне и на этом завершила свои выступления в главном еврокубковом турнире. Ворота Александра Максименко поразили Жоау Мариу и новичок «орлов» Роман Яремчук.

«Спартак» получает путевку в групповой турнир Лиги Европы. Россию в Лиге чемпионов будет представлять только «Зенит», который напрямую пробился в осеннюю часть соревнований.

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Спартак Москва
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Djin Green
11 Августа 2021 в 00:19
Ну да бились, как львы и вышли наконец то в групповой этап лиги Европы. а главное, что бы этот поход был не походом за рекордом.
JUMPER
11 Августа 2021 в 00:08
смишно...получають путевку в ЛЕ...))) а так весело усе начиналося...и так бисславна закончилося...пахаждение парасей в ЛЧ...)))
779
11 Августа 2021 в 00:02
Если Спартак каким то образом обретёт игру, то можно постараться в группе. А без игры надо слить турнир наименее болезненно и всё. Благо мы это умеем.)))
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окончен Монако 3:1 Спарта Прага 1.35 5.05 9
окончен после пенальти Лудогорец 2:2 Олимпиакос 3.05 3.1 2.5
окончен Митьюлланд 0:1 ПСВ
окончен Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж 1.55 3.9 6.6
окончен Бенфика 2:0 Спартак Москва 1.42 5.1 8
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