Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «Спартака» в гостях от «Бенфики» (0:2).

«В принципе, все было ожидаемо, что в первом, что во втором матче. «Спартак» не смог что-то серьезное противопоставить сопернику. Это было безнадежное зрелище, скажем так. Надежды никакой не было. В уровне футбола между российскими командами и европейскими клубами такого класса большая разница. Соответственно, мы видели это все на поле своими глазами. И скорости у них другие, и скорость мысли на поле тоже, мы уступали во всех компонентах. Конечно, это говорит о том, что наш футбол в целом пока уступает. Наши топ-клубы уступают хорошим европейским командам во всем», - сказал Кирьяков.

«Бенфика» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а «Спартак» отправился в Лигу Европы.