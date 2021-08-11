Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 263 Комментарии
Лига чемпионов

Кирьяков - о выступлении «Спартака» в ЛЧ: «Безнадёжное зрелище» эксклюзив

11 Августа 2021 • 13:36 Комментировать
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «Спартака» в гостях от «Бенфики» (0:2).

«В принципе, все было ожидаемо, что в первом, что во втором матче. «Спартак» не смог что-то серьезное противопоставить сопернику. Это было безнадежное зрелище, скажем так. Надежды никакой не было. В уровне футбола между российскими командами и европейскими клубами такого класса большая разница. Соответственно, мы видели это все на поле своими глазами. И скорости у них другие, и скорость мысли на поле тоже, мы уступали во всех компонентах. Конечно, это говорит о том, что наш футбол в целом пока уступает. Наши топ-клубы уступают хорошим европейским командам во всем», - сказал Кирьяков.

«Бенфика» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а «Спартак» отправился в Лигу Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Кирьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
13:36 · Лига чемпионов
Кирьяков - о выступлении «Спартака» в ЛЧ: «Безнадёжное зрелище» эксклюзив
12:31 · Лига чемпионов
«Результат говорит сам за себя»: Джикия прокомментировал вылет «Спартака» из Лиги чемпионов
12:08 · Лига чемпионов
«Бенфика» после победы над «Спартаком» переименовала «Твиттер» в честь украинца Яремчука фото
10:18 · Лига чемпионов
Бубнов: «Противостояние «Спартак» - «Бенфика» указало, где по уровню в Европе находится наш футбол»
09:34 · Лига чемпионов
Как «Спартак» проиграл в Лиссабоне - видео 1 видео
09:15 · Россия. Премьер-лига
Витория проиграл 4 из 5 матчей в качестве наставника «Спартака» 1
08:38 · Лига чемпионов
«Спартак» продлил безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до семи матчей 1
02:02 · Лига чемпионов
Челси - Вильярреал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:39 · Лига чемпионов
Витория: «С задачей в обороне справились, сумели закрыть фланговые зоны» 1
00:33 · Лига чемпионов
Зарема: Пусть игру с «Бенфикой» прокомментирует беглый спортивный директор 4
00:18 · Лига чемпионов
Айртон: «Нужно прибавлять, причем всем игрокам и в линии атаки, и в линии обороны» 1
10 Августа
23:57 · Лига чемпионов
«Спартак» вышел в групповой турнир Лиги Европы, его ждут 6 матчей 7
23:16 · Лига чемпионов
Как Головин открыл счёт мячам в Лиге чемпионов в составе «Монако» - видео видео
23:08 · Лига чемпионов
ПСВ стал следующим соперником для «Спартака» либо «Бенфики»
22:21 · Лига чемпионов
Головин забил «Спарте» и был заменён из-за повреждения
Все новости
Рекомендуем
 