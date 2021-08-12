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Лига чемпионов

​Уткин: «Спартак» в игре с «Бенфикой» выглядел пришибленным доской»

12 Августа 2021 • 16:40 Комментировать
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
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Известный журналист Василий Уткин в свежем выпуске программы «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube поделился ощущениями от ответного матча «Спартака» против «Бенфики».

Стоит напомнить, что «Спартак» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов дважды уступил «Бенфике» с одинаковым счётом 0:2.

«Спартак» в игре с «Бенфикой» выглядел каким-то пришибленным доской. И эта доска, как мы знаем, прекрасно работала даже в нижегородском случае. Думаю, нельзя отрицать того обстоятельства, что скандал гигантским способом сказался на положении дел на футбольном поле», - поделился мыслями Уткин.

Напомним, что «Спартак» теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин
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