Билялетдинов оценил шансы «Спартака» на проход дальше в Лиге чемпионов

Известный в прошлом нападающий Динияр Билялетдинов, выступавший за московский «Спартак», а также английский «Эвертон», оценил шансы «красно-белых» на проход в следующий этап квалификации Лиги чемпионов в дуэли с португальской «Бенфикой».

Экс-футболист отметил, что отсутствие в составе команды таких футболистов, как нигериец Виктор Мозес и голландец Куинси Промес может значительно повлиять на баланс сил. Билялетдинов отметил, что шансы у «Спартака» могут возникнуть по большей части после исполнения стандартных положений (штрафных, угловых, пенальти), а также в случае удаления в составе соперника.

«Шансов откровенно мало, что «Спартак» пройдет дальше, но биться надо до последнего», - цитирует Динияра «Спорт-Экспресс»,

«Бенфика» в ответном матче примет москвичей в Лиссабоне сегодня. Поединок начнется в 22:00 по времени Москвы. Первый матч завершился сухой победой лиссабонцев (2:0).