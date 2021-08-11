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Зарема: Пусть игру с «Бенфикой» прокомментирует беглый спортивный директор

11 Августа 2021 • 00:33 Комментировать (1)
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
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Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова в интервью Sport24 высказалась после поражения московского «Спартака» от «Бенфики».

По мнению супруги Леонида Федуна, за ту игру, которую «красно-белые» продемонстрировали в ответном матче с лиссабонским клубом, должен нести ответственность бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов. Салихова сообщила, что именно он отвергнул кандидатуру Роберто де Дзерби на пост главного тренера, считая, что его «Сассуоло» показывает низкий уровень игры.

Напоследок она сказала, что будет поддерживать нынешнего наставника донецкого «Шахтёра» в противостоянии с «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов Дмитрий Попов Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ivan_petrenko95
11 Августа 2021 в 00:50
не могу сейчас согласиться. за результат и слабую игру в ответе главный тренер и футболисты. отчасти гендиректор и владелец которые этого тренера привели. спортдир не должен за это нести ответственность. А вообще Де дзерби конечно более сильный тренер, гораздо лучше было бы если б они его выбрали а не сомнительного португальца
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окончен Монако 3:1 Спарта Прага 1.35 5.05 9
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