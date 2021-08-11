Зарема: Пусть игру с «Бенфикой» прокомментирует беглый спортивный директор

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова в интервью Sport24 высказалась после поражения московского «Спартака» от «Бенфики».

По мнению супруги Леонида Федуна, за ту игру, которую «красно-белые» продемонстрировали в ответном матче с лиссабонским клубом, должен нести ответственность бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов. Салихова сообщила, что именно он отвергнул кандидатуру Роберто де Дзерби на пост главного тренера, считая, что его «Сассуоло» показывает низкий уровень игры.

Напоследок она сказала, что будет поддерживать нынешнего наставника донецкого «Шахтёра» в противостоянии с «Монако».