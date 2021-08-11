Бывший игрок «Бенфики» Хосе Альберто Шаффер в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку поединку лиссабонцев со «Спартаком» в Лиге чемпионов.

- На самом деле, «Спартаку» не стоит сильно переживать. Было видно, что «Бенфика» - очень сильная команда с невероятным потенциалом и сильнейшим тренером. Я давно не видел настолько мощную «Бенфику», как сейчас, особенно по сравнению с прошлым годом. «Спартак» смотрелся неплохо, но «Бенфика» сейчас - не команда уровня квалификации в Лигу чемпионов. Я уверен, что «орлы» не просто попадут в группу, а выйдут из нее и пройдут далеко. Это сезон «Бенфики», - заявил Шаффер.

Сергей Румянцев