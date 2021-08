«Спартак» - «Зениту»: «Вы должны быть последним клубом, который шутит о чужих неудачах в ЛЧ»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на язвительный твит петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» потроллили москвичей после их неудачного выступления в Лиге чемпионов.

Чемпион России написал в своем англоязычном аккаунте следующее: «Футбол, который пошел не по плану».

На это сообщение «Спартак» ответил: «Да, мы потерпели поражение, но вы должны быть последним клубом, который шутит о чужих неудачах в ЛЧ». К посланию «красно-белые» прикрепили снимок таблицы группы F Лиги чемпионов прошлого сезона, где «сине-бело-голубые» финишировали на последнем месте. Кроме того, москвичи напомнили питерцам об их поражении от «Бенфики» со счетом 0:3.

Yep, we lost, but you are probably the last club that should joke about others' failures in UCL... https://t.co/GevMpFWwXo pic.twitter.com/ExkxOX4K9s