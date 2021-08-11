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Лига чемпионов

«Спартак» - «Зениту»: «Вы должны быть последним клубом, который шутит о чужих неудачах в ЛЧ»

11 Августа 2021 • 08:59 Комментировать (4)
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
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Пресс-служба «Спартака» отреагировала на язвительный твит петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» потроллили москвичей после их неудачного выступления в Лиге чемпионов.

Чемпион России написал в своем англоязычном аккаунте следующее: «Футбол, который пошел не по плану».

На это сообщение «Спартак» ответил: «Да, мы потерпели поражение, но вы должны быть последним клубом, который шутит о чужих неудачах в ЛЧ». К посланию «красно-белые» прикрепили снимок таблицы группы F Лиги чемпионов прошлого сезона, где «сине-бело-голубые» финишировали на последнем месте. Кроме того, москвичи напомнили питерцам об их поражении от «Бенфики» со счетом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (4)
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Spirit
11 Августа 2021 в 10:51
зря бомжи шутили на счет Спартака, в новой группе ЛЧ могут быть клубы посильнее Брюгге и Лацио))
White_Shark
11 Августа 2021 в 10:13
Я конечно, извиняюсь. Но как третья сторона должен сказать, что именно Спартак - последний клуб, который может расчехлять хлеборезку на тему выступления других клубов в еврокубках. Но вопреки делает это регулярно.
Марченко Максим
11 Августа 2021 в 09:58
Да какой спор может быть , если все без исключения клубы РПЛ недотягивают до ЛЧ .Большой сенсацией не станет ,если Зенит так же будет играть как и Спартак .А всё дело в слабом российском чемпионате .
летний дождь2
11 Августа 2021 в 09:56
питер хоть в группе лч играл..а эти..0)
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