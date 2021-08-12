На этой неделе состоялся ответный матч московского «Спартака» с лиссабонской «Бенфикой» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. «Красно-белые» потерпели на выезде поражение со счетом 0:2. В первом матче, прошедшем в России, подопечные Руя Витории проиграли с аналогичным счетом.

На Youtube-канале «Спартака» опубликовано видео, посвященное недавнему поединку. В ролике показаны самые яркие моменты встречи - от приезда команды на стадион до окончания матча.

В дальнейшем московский клуб выступит в Лиге Европы. Соперников по групповой стадии команда узнает после жеребьевки, запланированной на 27 августа.