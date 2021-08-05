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Лига чемпионов

Промес прокомментировал поражение «Спартака» в ЛЧ

05 Августа 2021 • 00:58 Комментировать
Бенфика
...
Спартак Москва
10.08 22:00
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29-летний полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес прокомментировал поражение от португальской «Бенфики» со счётом 0:2 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«У меня нет слов, чтобы описать сегодняшнюю игру», - сообщил голландский футболист «Спорт-Экспрессу».

Стоит отметить, что игрок пропустил эту встречу из-за повреждения, которое получил в первом туре Тинькофф РПЛ в матче против «Рубина» (0:1).

Всего за московскую команду Куинси отыграл 147 матчей, в которых забил 69 голов и отдал 36 результативных передач. Контракт хавбека рассчитан до конца июня 2024 года.


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Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов Куинси Промес
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