Витория прокомментировал выбор состава на матч с «Бенфикой»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал те изменения, которые он внес в стартовый состав команды на предстоящий матч с «Бенфикой».

По словам специалиста в прямом эфире «Матч ТВ», у него нет претензий к конкретным футболистам. Перемены объясняются необходимостью добавить свежести игре команды. Также португалец отметил, что хотел бы увеличить скорости в атаке и удивить соперника своими решениями.

«Спартак» встречаеся с «Бенфикой» сегодня в Лиссабоне. Это ответная игра в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Матч начался в 22:00 по московскому времени.