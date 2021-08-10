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Витория прокомментировал выбор состава на матч с «Бенфикой»

10 Августа 2021 • 22:07 Комментировать
Бенфика
0:0
Спартак Москва
1.42 5.10 8.00
1-й тайм
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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал те изменения, которые он внес в стартовый состав команды на предстоящий матч с «Бенфикой».

По словам специалиста в прямом эфире «Матч ТВ», у него нет претензий к конкретным футболистам. Перемены объясняются необходимостью добавить свежести игре команды. Также португалец отметил, что хотел бы увеличить скорости в атаке и удивить соперника своими решениями.

«Спартак» встречаеся с «Бенфикой» сегодня в Лиссабоне. Это ответная игра в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Матч начался в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов Руй Витория
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