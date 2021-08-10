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Лига чемпионов

«Бенфика» и «Спартак» назвали стартовые составы

10 Августа 2021 • 20:49 Комментировать
Бенфика
...
Спартак Москва
1.42 5.10 8.00
Через 0 ч. 28 мин.
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В Лиссабоне вскоре начнётся ответный матч третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и московским «Спартаком». Стали известны стартовые составы команд.

У «Спартака» с первых минут сыграют Александр Максименко, Николай Рассказов, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Александр Ломовицкий, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, а также Андрес Понсе.

У португальцев на поле выйдут Одиссеас Влаходимос, Лукас Вериссимо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Диогу Гонсалвеш, Жоау Мариу, Луиш Пицци, Юлиан Вайгль, Алекс Гримальдо, Гонсалу Рамуш и Рафа Силва.

Начало встречи в 22:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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