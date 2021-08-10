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Лига чемпионов

Чуда не случилось: «Спартак» проиграл в Лиссабоне и выступит лишь в Лиге Европы

10 Августа 2021 • 23:51 Комментировать (11)
Бенфика
2:0
Спартак Москва
окончен
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Во вторник «Спартак» провёл ответный матч против «Бенфики». «Красно-белые» вновь сумели отбиться в первом тайме, но во втором - пропустили и проиграли. Таким образом, «Спартак» завершил выступления в Лиге чемпионов и сыграет в Лиге Европы.

 

Протокол игры  
Бенфика 2:0 Спартак Москва
(1:0) Мариу Жоау 58'  
(2:0) Жиго Самуэль 90'  
Влаходимос Одиссей Лукас VI Отаменди Николас   16' Вертонген Ян   46' (Родригес Фелипе II (   46') Гонсалвеш Диогу   77' (Жилберто Жуниор (   77') Мариу Жоау Вайгль Юлиан   71' Гримальдо Алехандро Пицци Луиш   64' (Яремчук Роман (   64') Рамуш Гонсалу   64' (Эвертон Соарес (   64') Силва Рафа   86' (Адель Таарабт (   86')
Запасные: Вальдшмидт Лука Мейте Суалихо Диаш Жиль Лейте Элтон Винисиус Карлос Флорентину Фернандеш Жедсон
Максименко Александр Рассказов Николай Джикия Георгий Жиго Самуэль Айртон Лукас Умяров Наиль   65' (Мирзов Резиуан (   65') Зобнин Роман Ломовицкий Александр   25' Бакаев Зелимхан   65' (Крал Алекс (   65') Понсе Эсекель   81' (Соболев Александр Сергеевич (   81') Ларссон Джордан   68'   81' (Игнатов Михаил (   81')
Запасные: Ребров Артём Хендрикс Йоррит Кутепов Илья Акмурзин Тимур Гапонов Илья Ещенко Андрей Литвинов Руслан
10 августа. Стадион "Эштадиу да Луш".

Во вторник «Спартак» мечтал о чуде. После домашнего поражения от «Бенфики» со счётом 0:2 в Лиссабоне «красно-белым» необходимо было побеждать, чтобы продолжить борьбу за путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. С учётом всех скандалов, которые разрывают «Спартак» в последнее время, в успех этого предприятия верилось с трудом. Тем не менее, от команды уж точно ждали борьбы в ответной встрече.

«Бенфика» с первых минут взяла под свой контроль мяч и стала искать пути к воротам Максименко. «Красно-белые» при перехватах демонстрировали желание играть вперёд, но лиссабонцы довольно быстро возвращали себе владение, не давая развиваться атакам москвичей. Первый удар по воротам состоялся на 18-й минуте - Рафа Силва на подступах к штрафной решился на выстрел, но мяч пролетел выше цели. Вскоре было ещё опаснее. Пицци получил мяч перед штрафной, первый его удар накрыли, а после второго случился рикошет, но футбольный снаряд вновь пролетел мимо цели.

Давление «Бенфики» в середине тайма выглядело просто ужасающим. Мяч метался по штрафной «Спартака», а лиссабонцы проводили атаку за атакой, зарабатывая стандарт за стандартом. Благодаря самоотверженной игре москвичи смогли в тот момент выстоять. Правда, из-за большого количества брака спартаковцы с трудом переходили даже середину поля, а уж к чужой штрафной и вовсе не приближались.

Embed from Getty Images

Лишь за пять минут до конца первого тайма Умяров решился на дальний удар, но в створ также не попал. Уже в компенсированное время «Спартак» провёл атаку, которая завершилась и первым в матче ударом в створ. Айртон пытался забить ударом из-за пределов штрафной, но рикошет снизил скорость полёта мяча, и Влаходимос спокойно его забрал. В итоге, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В начале второй половины «Бенфика» продолжала контролировать мяч и пыталась что-то придумать впереди. «Спартак» пытался отвечать контратаками, но брак в передачах сводил на нет все старания. Тем не менее, москвичи вновь отметились ударом в створ - после атаки гостей мяч отлетел к линии штрафной, и Ларссон пробил слёта, но точно в руки Влаходимосу.

Вскоре же «Бенфика» свой шанс реализовала. Жоау Мариу в центре обыгрался с Рафой Силвой, который вошёл в штрафную отдал мяч направо на Гонсалвеша, тот прострелил обратно на Силу, чей удар с близкого расстояния был заблокирован. Однако футбольный снаряд отскочил к Жоау Мариу, который пробил точно в угол.

Embed from Getty Images

После гола характер игры какое-то время не менялся, но постепенно темп чуть спал вовсе. Оба тренера стали делать замены, и в составе «Бенфики», например, дебютировал украинский форвард Роман Яремчук. Как это ни печально, команды по сути доигрывали матч. У «Спартака» ничего не получалось впереди, а «Бенфика», естественно, никуда уже не спешила.

В компенсированное время «Бенфика» забила ещё раз. Яремчук забросил мяч в штрафную на Мариу, который отдавал пас назад украинцу. Айртон был первым на футбольном снаряде, но не выбил его. Яремчук в итоге пробил, мяч попал в Джикию, от него в Жиго, а от того уже в ворота.

Таким образом, «Бенфика» идёт дальше, и в следующем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с ПСВ, который чуть ранее во вторник успел выбить из турнира «Мидтьюлланд». Что касается «Спартака», то теперь команда может спокойно готовиться к групповому этапу Лиги Европы.

Андрей Центров

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Спартак Москва Бенфика
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
11 Августа 2021 в 00:50
Гумус какой-то, а не команда. Еще и нередко "учат" других, как надо играть в еврокубках))
ARTUR
11 Августа 2021 в 00:22
Господин Центров , что в вашем понимании вот это -- ЛИШЬ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ ?? то есть в вашем понимании футбола , только ЛЧ потеряла одного из соискателей на ушастого ?? ой ...,,, ушастый ,, это так называют кубок ЛЧ , боюсь вы этого не знали . ))) редактируйте вы своего ,,гения,, ))
Nе gustа
11 Августа 2021 в 00:16
што опять не шмагла??
SANDR-GREEN
11 Августа 2021 в 00:15
Ясно одно - Руй не тактик - Спартак очень слабая команда.
ЯРЫЙ БРЮС
11 Августа 2021 в 00:05
ну и нечего им делать в ЛЧ
Bathet30
11 Августа 2021 в 00:01
На что наиграли, то и получили. Как сели в начале матча в глухую оборону, так и просидели большую часть матча. Бенфика все не спеша и не прикладывая сверх усилий прошла дальше. Мечта Федуна не прокатила: пройти на холяву в группу ЛЧ, при этом ничего не дав команде. Спартак пытался создать свои моменты пешком и сразу же натыкался на соперника. Да и участие в группе ЛЕ для нынешнего Спартака приговор.
JUMPER
10 Августа 2021 в 23:59
ай...усё патамушта игра прахадила на стадиёни да луж...а парасям лужи энто нега...))) вот оне и утанули в энтай самай лужы...))) руй диржись...у табе усе у переди...))) кстату мирзава отправьти во втару каманду...)))
779
10 Августа 2021 в 23:58
Одни не особо хотели, а другие понимали, что не смогут. Вот и весь матч. Одно отличие от первой игры - наш автобус был организован и внимателен, а не бездумен, как вся команда игры в Москве. Джикия лишь подтвердил важность своего присутствия. Вообщем, впечатление после игры менее удручающие, но это скорее заслуга Бенфики, которой надо было просто зафиксировать победу. Будем набираться опыта и искать игру в ЛЕ.
Redwhite1959
10 Августа 2021 в 23:58
Повторился в точности московский сценарий и счёт того матча - "Бенфика" оказалась НАМНОГО сильнее "Спартака"!(( Витории не позавидуешь - на фоне "Бенфики" отчётливо становится ясно, что у большинства футболистов "Спартака" уровень - по европейским меркам - ниже "плинтуса". Яркий пример - Мирзов!(( На него сегодня смотреть было и больно и смешно - настолько неуклюжим и бестолковым он выглядел на поле. В Лиге Европы с таким подбором игроков "Спартаку" тоже НИЧЕГО не светит!((
Sergo
10 Августа 2021 в 23:58
Ну что тут еще сказать?)
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окончен Шахтёр Донецк 2:1 Генк
окончен Монако 3:1 Спарта Прага 1.35 5.05 9
окончен после пенальти Лудогорец 2:2 Олимпиакос 3.05 3.1 2.5
окончен Митьюлланд 0:1 ПСВ
окончен Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж 1.55 3.9 6.6
окончен Бенфика 2:0 Спартак Москва 1.42 5.1 8
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