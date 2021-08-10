Чуда не случилось: «Спартак» проиграл в Лиссабоне и выступит лишь в Лиге Европы

Во вторник «Спартак» провёл ответный матч против «Бенфики». «Красно-белые» вновь сумели отбиться в первом тайме, но во втором - пропустили и проиграли. Таким образом, «Спартак» завершил выступления в Лиге чемпионов и сыграет в Лиге Европы.

Во вторник «Спартак» мечтал о чуде. После домашнего поражения от «Бенфики» со счётом 0:2 в Лиссабоне «красно-белым» необходимо было побеждать, чтобы продолжить борьбу за путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. С учётом всех скандалов, которые разрывают «Спартак» в последнее время, в успех этого предприятия верилось с трудом. Тем не менее, от команды уж точно ждали борьбы в ответной встрече.

«Бенфика» с первых минут взяла под свой контроль мяч и стала искать пути к воротам Максименко. «Красно-белые» при перехватах демонстрировали желание играть вперёд, но лиссабонцы довольно быстро возвращали себе владение, не давая развиваться атакам москвичей. Первый удар по воротам состоялся на 18-й минуте - Рафа Силва на подступах к штрафной решился на выстрел, но мяч пролетел выше цели. Вскоре было ещё опаснее. Пицци получил мяч перед штрафной, первый его удар накрыли, а после второго случился рикошет, но футбольный снаряд вновь пролетел мимо цели.

Давление «Бенфики» в середине тайма выглядело просто ужасающим. Мяч метался по штрафной «Спартака», а лиссабонцы проводили атаку за атакой, зарабатывая стандарт за стандартом. Благодаря самоотверженной игре москвичи смогли в тот момент выстоять. Правда, из-за большого количества брака спартаковцы с трудом переходили даже середину поля, а уж к чужой штрафной и вовсе не приближались.

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Лишь за пять минут до конца первого тайма Умяров решился на дальний удар, но в створ также не попал. Уже в компенсированное время «Спартак» провёл атаку, которая завершилась и первым в матче ударом в створ. Айртон пытался забить ударом из-за пределов штрафной, но рикошет снизил скорость полёта мяча, и Влаходимос спокойно его забрал. В итоге, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В начале второй половины «Бенфика» продолжала контролировать мяч и пыталась что-то придумать впереди. «Спартак» пытался отвечать контратаками, но брак в передачах сводил на нет все старания. Тем не менее, москвичи вновь отметились ударом в створ - после атаки гостей мяч отлетел к линии штрафной, и Ларссон пробил слёта, но точно в руки Влаходимосу.

Вскоре же «Бенфика» свой шанс реализовала. Жоау Мариу в центре обыгрался с Рафой Силвой, который вошёл в штрафную отдал мяч направо на Гонсалвеша, тот прострелил обратно на Силу, чей удар с близкого расстояния был заблокирован. Однако футбольный снаряд отскочил к Жоау Мариу, который пробил точно в угол.

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После гола характер игры какое-то время не менялся, но постепенно темп чуть спал вовсе. Оба тренера стали делать замены, и в составе «Бенфики», например, дебютировал украинский форвард Роман Яремчук. Как это ни печально, команды по сути доигрывали матч. У «Спартака» ничего не получалось впереди, а «Бенфика», естественно, никуда уже не спешила.

В компенсированное время «Бенфика» забила ещё раз. Яремчук забросил мяч в штрафную на Мариу, который отдавал пас назад украинцу. Айртон был первым на футбольном снаряде, но не выбил его. Яремчук в итоге пробил, мяч попал в Джикию, от него в Жиго, а от того уже в ворота.

Таким образом, «Бенфика» идёт дальше, и в следующем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с ПСВ, который чуть ранее во вторник успел выбить из турнира «Мидтьюлланд». Что касается «Спартака», то теперь команда может спокойно готовиться к групповому этапу Лиги Европы.