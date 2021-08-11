Лиссабонская «Бенфика» в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на своем поле принимала московский «Спартак». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0 и вышли в раунд плей-офф.

В компенсированное ко второму тайму время украинский форвард «орлов» Роман Яремчук оформил взятие ворот «красно-белых». Мяч впоследствии был переписан на защитника москвичей Самуэля Жиго.

Фанатам лиссабонской команды понравилось выступление Яремчука, и они начали требовать, чтобы пресс-служба клуба выложила в твиттер-аккаунте фотографию новичка команды. Все это привело к тому, что «Твиттер» клуба на некоторое время был переименован в «Бенфикачук».