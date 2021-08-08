Руй Витория может из Лиссабона в Москву и не вернуться: «Спартак» проваливает старт сезона

«Спартак» проиграл третий матч из четырех на старте сезона. Такими темпами Руй Витория после матча с «Бенфикой» может остаться у себя дома, передав бразды правления новому тренеру. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации в «Спартаке».

Конечно, заголовок – это провокация. Спускать всех собак на Руя Виторию нельзя. Португалец успел поставить «Спартаку» симпатичную игру в атаке. Проблема в том, что на старте сезона команду преследует какая-то сумасшедшая неудача. Вдобавок к этому оборона «красно-белых» трещит по швам. Когда «Бенфика» разорвала защиту «Спартака» – это можно было понять, но когда после атаки «Нижнего Новгорода» Козлов остаётся один и расстреливает Максименко – это просто за гранью.

Смотря за действиями «Спартака» в защите, невольно задаёшься вопросом, а надо ли было перестраивать игру с пяти защитников на четырёх? Да, Тедеско критиковали, но это работало. Четвёрка же от Витории не работает. «Рубин», «Бенфика» и даже «Нижний Новгород» умудрились победить, а «Крылья Советов» имели реальные шансы на ничью как минимум. Может, резкий переход и не нужен был, тем более что португальский специалист получил игроков основного состава уже прямо перед стартом сезона.

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Конечно, всё было бы иначе, реализуй Соболев хоть что-то из своих моментов. Форварда словно прокляли, и он просто пачками не забивает. В субботнем матче его промах мимо пустых ворот после углового в конце первого тайма особенно запоминающийся. На этом фоне даже смешно слышать, что Карпин видит именно спартаковца в роли главного нападающего сборной России. Если так, то, кажется, в матче с хорватами шансов у наших будет немного. Соболев своими промахами просто вызовет на себя гнев всей страны.

Если же вернуться к Рую Витории, то к нему есть и очень конкретные претензии. Португальский специалист показал, что использует в своей работе ротацию. Однако текущая команда, где ещё не налажена игра, к такому просто не готова. Несколько перестановок просто выбили «Спартак» из колеи. Крал, кажется, может в принципе забыть о Премьер-лиге, а Хендрикса вообще надо бы быстрее вернуть – вдруг гарантийный срок ещё действует.

Главная же проблема Руя Витории – это Ларссон. Португалец не может никак вписать лучшего игрока команды прошлого сезона в свою схему. Учитывая же, что схема не работает (3 поражения в 4 матчах), то больше вопросов именно к португальцу, чем к шведу. Ларссон просто растворяется, его нет на старте сезона. В матче с «Нижним Новгородом» он разок лишь проявил себя, когда пытался повторить трюк Бэйла, но не попал в створ.

Учитывая все перипетии в «Спартаке», кресло под Руем Виторией реально начинает качаться. Зарема Салихова не скрывала, что не поддерживала назначения португальского специалиста. В свою очередь Руй Витория пока и не показывает чего-то такого, чтобы убедить в своей компетенции. За четыре матча португалец лишил «Спартак» мечты о Лиге чемпионов и устроился уже на -6 очков от «Зенита». Стартовать хуже было сложнее.

На следующей неделе «красно-белых» ждёт выезд в Лиссабон, где, скорее всего, «Спартак» проиграет пятый матч в сезоне, а затем встреча с неуступчивым «Уралом». Шутки шутками, но Руй Витория вполне может во время сентябрьского перерыва на матчи сборных отправиться домой.

Андрей Центров