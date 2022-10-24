Левандовски: «У нас огромный потенциал»

В матче одиннадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сыграла с «Атлетиком» из Бильбао. Этот матч состоялся на домашнем стадионе каталонского гранда - «Камп Ноу». Все закончилось крупной победой гранда, забившего четыре мяча, и один из них записал на свой счет польский форвард Роберт Левандовски, который прокомментировал матч.

- Мы не думаем долго о прошедшем матче, если долго думать о неудачах, то не можешь настроиться на следующий матч. Сейчас очень плотный график, нам надо быстро готовиться и настраиваться на матчи. У нас огромный потенциал и мы должны показывать это фанам, - цитирует Левандовски пресс-служба «Барселоны».