Кристенсену дали зелёный свет на возвращение к тренировкам

Медицинский штаб каталонской «Барселоны» дал разрешение центральному защитнику Андреасу Кристенсену возобновить тренировки в общей группе. Об этом сообщает издание Sport.

Ранее датчанин получил растяжение связок колена в выездном матче Лиги чемпионов против миланского «Интера», из-за этого футболист пропустил ответный матч на «Камп Ноу», а также «эль класико» против мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», которое «Барселона» проиграла 1:3.

Кристенсен перебрался в «Барселону» этим летом из лондонского «Челси». «Сине-гранатовые» заполучили игрока бесплатно, так как датчанин пришёл свободным агентом.