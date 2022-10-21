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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кристенсену дали зелёный свет на возвращение к тренировкам

21 Октября 2022 • 12:08 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.55 X 4.40 2 5.50
23.10 22:00

Медицинский штаб каталонской «Барселоны» дал разрешение центральному защитнику Андреасу Кристенсену возобновить тренировки в общей группе. Об этом сообщает издание Sport.

Ранее датчанин получил растяжение связок колена в выездном матче Лиги чемпионов против миланского «Интера», из-за этого футболист пропустил ответный матч на «Камп Ноу», а также «эль класико» против мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», которое «Барселона» проиграла 1:3.

Кристенсен перебрался в «Барселону» этим летом из лондонского «Челси». «Сине-гранатовые» заполучили игрока бесплатно, так как датчанин пришёл свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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