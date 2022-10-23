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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал Дембеле уникальным футболистом

23 Октября 2022 • 11:50 Комментировать
Барселона
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Атлетик Б
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Через 8 ч. 36 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о нападающем «сине-гранатовых» Усмане Дембеле.

Испанский специалист признался, что считает 25-летнего француза уникальным футболистом.

«У Дембеле уникальный талант. Усман должен пытаться обводить в финальной трети, даже если теряет мячи. Он должен пытаться, идти в дриблинг и навешивать», — цитирует Хави Эрнандеса Diario Sport.

Напомним, что Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. В текущем сезоне вингер провёл в составе «сине-гранатовых» 14 матчей, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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