Хави назвал Дембеле уникальным футболистом

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о нападающем «сине-гранатовых» Усмане Дембеле.

Испанский специалист признался, что считает 25-летнего француза уникальным футболистом.

«У Дембеле уникальный талант. Усман должен пытаться обводить в финальной трети, даже если теряет мячи. Он должен пытаться, идти в дриблинг и навешивать», — цитирует Хави Эрнандеса Diario Sport.

Напомним, что Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. В текущем сезоне вингер провёл в составе «сине-гранатовых» 14 матчей, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи.