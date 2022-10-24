Источник: защитник «Барселоны» выбыл до конца года

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто рискует не сыграть до конца 2022 года из-за травмы.

30-летний футболист отыграл полный матч против «Атлетика» из Бильбао в рамках Ла Лиги (4:0), отметившись забитым мячом, однако серьёзно повредил плечо, из-за чего вряд ли сможет помочь «Барселоне» в ближайших встречах. По информации издания Mundo Deportivo, Роберто вернётся в строй уже после чемпионата мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь.

В активе опытного латераля «сине-гранатовых» два забитых мяча и две результативные передачи в 12 играх во всех турнирах текущего сезона, при этом в стартовом составе испанец выходил только в шести случаях.