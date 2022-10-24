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Чемпионат Испании. Ла Лига

Источник: защитник «Барселоны» выбыл до конца года

24 Октября 2022 • 01:25 Комментировать
Барселона
4:0
Атлетик Б
окончен

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто рискует не сыграть до конца 2022 года из-за травмы.

30-летний футболист отыграл полный матч против «Атлетика» из Бильбао в рамках Ла Лиги (4:0), отметившись забитым мячом, однако серьёзно повредил плечо, из-за чего вряд ли сможет помочь «Барселоне» в ближайших встречах. По информации издания Mundo Deportivo, Роберто вернётся в строй уже после чемпионата мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь.

В активе опытного латераля «сине-гранатовых» два забитых мяча и две результативные передачи в 12 играх во всех турнирах текущего сезона, при этом в стартовом составе испанец выходил только в шести случаях.

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Барселона Серхи Роберто
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