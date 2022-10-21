«Барселона» в конце сезона позволит уйти четырём игрокам, у которых заканчиваются контракты

Каталонская «Барселона» в конце сезона будет готова расстатсья сразу с четырьмя футболистами, у которых заканчиваются контракты. По информации от журналиста Решада Рахмана, «сине-гранатовых» наверняка покинут Серхио Бускетс, Херард Пике, Серхи Роберто и Джорди Альба. Все перечисленные являются лидерами команды в раздевалке.

По сведениям источника, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес попросил руководство клуба уже в январе постепенно начать подыскивать новых футболистов на замену игрокам, у которых в конце сезона заканчивается контракт. В январское трансферное окно в команду может прийти как минимум центральный полузащитник и правый защитник.